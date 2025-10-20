「ラブ トランジット」シーズン3開始 衝撃の“破局事件”明らかに、シリーズきってのモテ男無双も【第1話〜第3話ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/10/20】【ネタバレあり】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第1話から第3話が10月16日より配信。いくつかの元恋人同士の破局原因が明らかとなった。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題に。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられた。前回に引き続き川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）の3人がスタジオMCを続投。そして、今シーズンより新たにスタジオMCに加わったホラン千秋を迎えて4人でお届けする。
参加者はミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。元恋人たちは、誰が誰の元恋人か、それぞれの参加者の詳細なプロフィールもベールに包まれている状態で緊張の初顔合わせを果たす。対面後に復縁に対する今の気持ちを示すキューブを全員が選び、この時点で復縁を希望する参加者は3人と判明した。
ホカンスのルールは「職業、年齢は指示があるまで公表禁止」「自分のXについての言及禁止」「ディナーは全員で囲むのが基本ルール（仕事にも行くことができる）」。さらに今シーズンから「DVDルームのカードキーが渡され、DVDルームに保管された各参加者のホカンス参加前に撮影されたインタビュー動画を参加者は、ホカンス中に一度だけ（1人分だけ）視聴することが可能」というルールが追加となった。
初日はXが書いた紹介文を自分で発表。ユウマのXは「人としても、パートナーとしてもすごく信頼していただけに、私はあなたと破局することになった事件を未だに受け入れられていません」「このホカンスで私はあなたとのピリオドを探しに来ました」と衝撃的な手紙をつづっており、場が凍りついた。
ホカンスでの共同生活スタートし、女性がかつてXと行った思い出のデートを男性メンバーがX以外のデートを選択する形で行くことに。ペアになったユリから「手紙の内容が衝撃的だったから、ユウマはどんな気持ちだった？」と優しく尋ねられたユウマは「自分の感じてたこととXが感じてたことが違ったからちゃんと話さないといけないなと思った」と話した。一方でひろきがDVDルームのカードキー使用し、ユリの動画を視聴した。
ユウマのXはしおりで、ユウマから今回誘った。1人目のキューブ（赤）はユウマだったが、ユウマ×しおりの破局に至った事件の詳細が明らかとなる。ユウマの家に2人でいる際に元カノが突撃。元カノは精神的に不安定になっていたといい、ユウマが元カノをかばっていたことにしおりは「もしかして自分こそが浮気相手だった？」と疑惑を抱くことに。そのまま破局となったが、「もう1回止まっていた時間を進めていけたら」と話すユウマにしおりは「私は終わらせに来た。2人の時間を動かしていこうというよりは自分自身の時間を動かしていきたいなと思ってる」ときっぱりと参加の目的が違うことを告げた。
そして、みゆうのXはヒロだと判明。交際期間3年2か月・別れて10か月の2人の破局の原因はヒロが他の人を好きになったことによって、信頼関係が崩れてしまったこと。「一番結婚に近かったから。付き合った期間も長かったし、気持ちが強かった」とみゆうとの交際を振り返ったヒロに対し、みゆうは「裏切られた過去を私はどうしても思い出しちゃうから、他のみんなと比べていくらヒロが良かったとしてもやっぱりそこが一番引っかかる」と新しい恋を見据えていると話した。
イッセイのXはミクで、交際期間3年、別れて1年だった。格闘家のイッセイを支えてきた家族が、プライベートの過ごし方を心配し、度々イッセイとぶつかり、恋人のミクも間にはさまれ、様々なことに疲れ果てたことが破局原因だった。復縁一直線のイッセイはDVDルームのカードキーを使用し、ミクの動画を視聴。ゆうややヒロと積極的にデートに行くミクの様子を見て複雑な気持ちを抱いていた。ヒロも毎日デートに誘われて女性陣の心を次々に掴むが、「俺の気持ちがミクに向き始めてる」とミクにストレートにデートで告げた。
メンバー全員で春祭りへ出かけ、スーパーボールすくい対決に勝利したひろきが、星空デートにユリを指名する。初日から明るいユリの人柄に惹かれたというひろきは満点の星の下、「一緒に帰れたら嬉しいなという気持ちが芽生えています」とユリへの想いを告白した。
ユウマとしおりは公園で破局の事件について当時の心境を本音で語り合うことに。当時を紐解くと結局元カノは鍵を返してその日に帰って以来会うこともなかったといい、ユウマもしおりに浮気を疑われたことがショックで、「なんでこんなに精神的に不安定な子がいるのにわかってくれないのと思っちゃった」としおりに思ってしまい連絡をしなかったと告白。しおりはそのときまでは順調な交際だったと思い返し、「めちゃくちゃ信じてたしめっちゃ好きだったじゃん。だから余計にしんどかった」と涙を流した。
共同生活ではシリーズきってのモテ男ヒロによる“ヒロキングダム”が完成するという展開に。一時はXであるみゆう以外が全員ヒロに好意を寄せる状態となり、夕食の席でヒロを囲む女性の姿にひろきやゆうやは距離を取ってしまった。（modelpress編集部）
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
