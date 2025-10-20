「悪意」はわかっても「お国柄」は理解できるのか？エヌビディアCEOが提唱する「ソヴリンAI」に感じる「きな臭さ」

エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアンは「ソヴリンAI」を提唱している。ソヴリンとは「主権」のことで、各国の言語や文化、歴史ごとに独自のAIを創造して構わないというコンセプトだ。国家間の干渉を避ける反グローバル的な意味合いが込められたソヴリンAIだが、果たしてそれは実現できるのだろうか？ 前編記事『【エヌビディア】「ソヴリンAI」の提唱でジェンスン・フアンCEOが成し遂げようとしている「真意」』より続く。

『PLUTO』を思い出した

ところで、〈「エヌビディアの決算」だけを見ていてもわからない、トランプ政権や米中関係にまで及ぶ「絶大な影響力」〉でエヌビディアとジェンスン・フアンに触れた際、実はフアンは、今、AIだけでなくロボットの開発にも力を入れていることを紹介した。もちろん、具体的な機械の身体を持ったAIがロボットだから、その2つはシームレスに繋がっていると理解するので構わないのだが、しかし、物理的な形態をもつロボットは視認性という点でやはり大衆にとってわかりやすい。

そう考えたときにふと思い出したのが、お国自慢のロボットたちがヒューマンドラマを演じるコミックのことである。

浦沢直樹に『PLUTO』（小学館）という作品がある。手塚治虫の『鉄腕アトム』の中の1エピソード（「地上最大のロボット」）に基づき生み出されたこの漫画には、アトムを含めて世界最高峰の7体のロボットが登場する。アトム（日本）、モンブラン（スイス）、ノース2号（スコットランド）、ブランド（トルコ）、ゲジヒト（ドイツ）、ヘラクレス（ギリシア）、エプシロン（オーストラリア）の7体である。

この7体を、いわば「ソヴリンAI」を搭載した「お国柄＝文化」を反映したロボットと捉えてもよいのではないか。少なくともイメージを抱くためのきっかけぐらいにはなるだろう。ジェンスン・フアンが、ロボット・コンテストを開催していることを思うと、この『PLUTO』のイメージもまんざらではないように思える。

面白いことに、この7体の中には、偶然にも、アメリカ製のロボットも中国製のロボットも登場しない。もしも登場したらどうなっていたのだろう？という問いを投げかけることもできる。

アトムの物語が「原子力の夢」と「核兵器の悪夢」が共存する冷戦時代に生まれたことはよく知られている。

アトムの電子頭脳は、この作品が発表されたのが20世紀半ばのことだったことを踏まえれば、時代的にはシンボリズムの延長線上で人間がプログラムしたものと考えられる。それゆえ、先ほどの7体の「世界最高峰のロボット」にもその創造者となった、つまり、電子頭脳を設計しプログラムし実装した「博士」なる一個人が存在する。そこには父との子の関係、フランケンシュタイン的なナラティブがおのずと喚起されるのだが、しかしフアンがいう「ソヴリンAI」は、ディープラーニングの延長線上にある、コネクショニズムの産物である。

「ソヴリンAI」という形で、主権国家ごとに応じた独自のAIが生成された場合、それはどんなものとなるのか？ それはどんなお国柄を反映したロボットを生み出すのか？ 日本のソヴリンAIは日本語をベースに学習するのか？

「悪意」はわかっても「お国柄」はわかるのか？

たとえば、イーロン・マスクが、インターネット上での言論には一切の制約をつけるべきではないというとき、それは生成AIの学習対象として、人間のきれいなところだけでなく、汚いところも全て隠すことなく学ばせることで、正しく「悪意」についても扱えるようになることを意図している。悪意についても正当に理解できる（悪行も成し遂げられる）AIでなければ、人間に匹敵し凌駕するAGI（Artificial General Intelligence）たり得ないという理解の表明だ。

手塚治虫と対になる漫画の巨匠に石ノ森章太郎がいるが、このマスクの話は石ノ森の作品である『人造人間キカイダー』の中に出てくる「良心回路」と「悪魔回路」のエピソードを思い出させる。

当初、良心回路だけをつけた、つまり「善心」だけをもったロボットであるキカイダーは人を傷つけるというような悪をなせなかった。しかし、物語の終盤で「悪意を抱き実践できる」悪魔回路を取り付けられることで、「善いこと」だけでなく「悪いこと」も行えるようになり、善と悪の間で悩む「人間」のような存在に変わった。善と悪を峻別して予めプログラム可能だと想定するところがいかにも冷戦時代の想像力の産物ではあるが。ソヴリンAIは、こうした手塚や石ノ森がかつて扱ったテーマを思い出させる。

『PLUTO』の中にも、いわゆるアシモフの「ロボット三原則」に反して人間を殺害したロボット「ブラウ1589」が登場していた。

手塚や石ノ森、あるいは浦沢の扱ったロボットでは、一なる創造者＝製作者が用意した「電子頭脳」が中心だった。だからこそ、悪意の実践は、博士たちによって制御可能と思われていたし、そのロボットの個性には、むしろ製作者たる博士の育った文化環境が影響を与えると素朴に信じることができた。

自動車にお国柄があるのはF1を見ればわかるし、戦車や戦闘機にもお国柄が現れる。今ならドローンか。だが、核にある生成AIは、学習機構が共通のものだとしても、学習対象によってそれぞれのお国柄を反映することができるのか？ 実はそこがいまひとつよくわからない。F1でいえば、見た目は違う車でもエンジンはホンダ製ばかりという時代もあったのである。

理念なのか、商売道具なのか

実際、フアンが言うソヴリンAIが、アメリカの政治家がアラブの王様たちから開発費を引き出し、その資金を使ってアメリカに滞在する世界中のベスト・オブ・ザ・ベストの頭脳――その多くはアジア出身の俊英たち――が生み出したものになっているとき、人為的な境界線である国境に即したAIを本当に作り出すことなどできるのか？

フランスにはAIスタートアップとしてミストラルAIがあるからまだ希望を繋げられるが、イギリスはすでにディープマインドをグーグルに買い取られてしまったため、後が続かないのでないかといった懸念もすでに囁かれ始めている。シンボリズムAIと異なりコネクショニズムAIには、とにかく学習対象として大量のデータの収集・収蔵と、それらをもとに学習を継続させるための演算力が必要となる。これが理由でエヌビディアが時代の寵児としてもてはやされることになったわけだが、この学習対象は、正しく「ソヴリン」を反映させるものになり得るのだろうか？

先ほど『PLUTO』には7体のロボットが登場すると紹介したが、実はそのうちの5体はいわゆる人間を模したヒューマノイドロボットだった。見るからに機械を感じさせる外観のロボットは2体しかいなかった。シンボリズムの時ですらこうである。それが、一般大衆を欲望する膨大なデータの海をもとに育成されたAIの場合、ロボットに入れてみたら、外観だけはその国の人らしい姿をしているかもしれないが、ひとたび対話を始めたら、単にその国のローカルな言語を操るだけの、中身は同じAIになっていると考えるべきなのではないか。その時「ソヴリン」とは何なのか？

「ソヴリン＝主権」という大仰な言葉に何が仮託されているのか。ぼんやりと聞き流すには随分ときな臭い枕詞であることには留意しておいてよい。AIにしてもロボットにしても、世界中でSF的・アニメ的想像力＝ナラティブに支配されている今、冗談では済まされない。ソヴリンAIは、AI時代を先導する理念なのか？ それとも体の良い商売道具にすぎないのか？

