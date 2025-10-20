Ê¿ÏÂ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÄÉ×ÉØ¥²¥ó¥«²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÉ×¡×¤¬»È¤¤»Ï¤á¤¿¡É¼õ¤±Î®¤¹¸ÀÍÕ¡É¤È¤Ï
¡ÚÂÐÃÌ¼Ô¾Ò²ð¡Û
¡üÀÐ¶¶¿Ò»Ö¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
27ºÐ¤Î»þ¤ËADHD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤«¤¤¥Ï¥Ã¥¿¥ÄÍ§¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ë¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÌîÇÈ¥Ä¥Ê¡Ê¤Î¤Ê¤ß¡¦¤Ä¤Ê¡Ë
Ì¡²è²È¡£È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÉ×¡Ö¥¢¥¥é¤µ¤ó¡×¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ÖÃ¶Æá¡Ê¥¢¥¥é¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥³¥¹¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤ÏÎß·×20ËüÉôÆÍÇË¤ÎÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤ÏÂÐÏÃ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤»þÂå
¡ÚÌîÇÈ¡Û
Á°²ó¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬±üÍÍ¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö²È»ö´ð½à¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤¿¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤¬¥ì¥Ù¥ë7¤Ê¤Î¤«8¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â9¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢7¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤«¤é¡¢5¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤³¤³¤Þ¤Ç¼«½õ²ñ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¡Ö²È»ö¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¶ñ¹ç¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
²ÈÂ²¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬µö¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤ÆÂÐÏÃ¤Ê¤ê²¿¤Ê¤ê¡¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤ä¤í¤Ê¤¢¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¬¡Ê¼«Ê¬¤Ç¡Ë¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»ä¤Ï²È¤Î¤Ê¤«¤ËÀöÂõÊª¤¬¥°¥·¥ã¥Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢Á´Éô¤¤Á¤Ã¤È¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÈÄí¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¸º¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÏÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÎÁÍý¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿©¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ò¤Þ¤¢¼«Ê¬¤¬²¼¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¢¡£¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤À¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
»ä¤â¡¢ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥¢¥¥é¤µ¤ó¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¥é¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¤é»Ä¤¹¤·¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤¿¤é¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃð¡§¡Ö¥¢¥¥é¤µ¤ó¡×¤È¤ÏÌîÇÈ¤µ¤ó¤ÎÉ×¡£È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÒÉ½¸½¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ó¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ôÃÍ²½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Èº£Æü¤Î¤´ÈÓ¤Ï¡»¡»ÅÀ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¡¼¥É¤òºî¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¤¢¤ê¡×¤«¤Ê¤È¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢»ä¤Ï¤½¤ì¡ÊÅÀ¿ô²½¡Ë¤µ¤ì¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÊ¢Î©¤Á¤½¤¦¤ä¤«¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¤é»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÊÔ½¸¼Ô¡Û
¤½¤³¤¬¡ÖÆ§¤ß¹þ¤àÎÎ°è¡×¡ÖÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÎÎ°è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¡¼¥ÉÊý¼°¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤ò½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡ª¡×
¡ÚÌîÇÈ¡Û
²æ¤¬²È¤Î¡Ö²È»ö´ð½à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó»ä¤Î¤Û¤¦¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¥é¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Î±ø¤µ¤È¤«¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ËÊª¤òÃÖ¤¤¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤È¤«¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÒÁ´Éô»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó¤½¤¦µá¤á¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡É¤ò¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²È»ö´ð½à¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬²È»ö´ð½à¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄâ¼ç´ØÇò¤Î²È¤Ê¤ó¤«É×¤Î´ð½à¤¬¹â¤¤¡£É×¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë²È¤Ë°é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î²È¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤â²È»ö´ð½à¤ò¹ç¤ï¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ï»ä¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤ÈÎäÀÅ¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¨¤¿¤ê¤Ï¤»¤ó¤ä¤í¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸À¤¤Êý¡¦ÀÜ¤·Êý»öÅµ¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¡×¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÊÔ½¸¼Ô¡Û
¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤«¤é¡¢ÆÃÀ¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«½õ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«½õ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î²È¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤â1²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¤è¤½¤Î¤ª¤¦¤Á¡É¤¬¡Ö¶À¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤´¶á½êÆ±»Î¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º¤¤ê¤´¤È¤Ï¤É¤³¤«¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¡¢ËÜÌ¾¤âÃÎ¤é¤ó¿ÍÆ±»Î¤À¤«¤é¼«¸Ê³«¼¨¤·¹ç¤¨¤ë¡£
¡Ò¼«½õ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¸µµ¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÌîÇÈ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£°ìÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤Ð¤Ã¤Á¤êÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¡Ö¤»¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¤½¤ä¤Ê¤¢¡×
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Î±üÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ×ÉØÌ¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇËµÌÜ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾¿Í¤À¤«¤é¡ÒÌÌÇò¤¤¡Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
²ñÏÃ¤Î½Ö´Ö¡¦½Ö´Ö¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ê¢Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥¥Ä¥¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ºÑ¤ó¤Ç¡È¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤¹º¢¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçºåÊÛ¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤»¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¤½¤ä¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó»à¤ó¤À¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ë½¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤»¤ä¤Ê¤¢¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤¹¡£¡È¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤±¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¼¨¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ìµ»ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡£
¡ÚÌîÇÈ¡Û
¼õ¤±Î®¤¹´¶¤¸¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä¸À¤¤¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â»ä¤¬°ìÊýÅª¤Ë¸À¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥Ä¥¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êý¸À¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡ÚÊÔ½¸¼Ô¡Û
Î¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤½¤ì¤ò¥¹¥Ã¤ÈÏÆ¤Ë°ï¤é¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
