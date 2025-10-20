俳優・小栗旬（４２）が主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘドラマ「匿名の恋人たち」の配信が始まった。

１８日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）でも特集され、主演の小栗と、ヒロインを演じる韓国人女優のハン・ヒョジュのインタビューが放送された。

小栗演じる大手製菓メーカーの御曹司・壮亮と、ハン・ヒョジュ演じる天才ショコラティエのハナがひかれ合うきっかけとなったシーンは、ワイヤーを用いて撮影したという。小栗は「結構、アクロバティックな。お互い、つられて。ここでワイヤーなんだ、って（笑い）。一番のアクションシーンですね」と振り返った。

１６日から配信が始まり、視聴したファンはネット上に続々と感想を寄せ「おい、Ｎｅｔｆｌｉｘの『匿名の恋人たち』やばすぎるだろ、どうなってんだ。赤西仁と小栗旬の色気が」「久しぶりの小栗旬、肉体仕上げてきてる」「ダンディすぎるし、色気半端ないわ、やばい。この歳でしかだせない雰囲気がすごく良い」「演技久々すぎて、色気すぎて、、、息できない」「匿名の恋人たちの小栗旬が好きな小栗旬すぎて、逆に目を背けて見てしまう。キュンキュンが止まらない！！」「えっとすみません小栗旬が42歳？嘘ですよね」「小栗旬４２歳めちゃくちゃカッコよかった。令和のリチプアここにあり」と興奮が止まらなかった。