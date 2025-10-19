ブラジル戦で負傷の日本代表FW伊東純也、ELベティス戦も欠場か…「ヘンクに痛手」と現地

王国ブラジルからついに初勝利を飾った日本代表。

14日に行われた親善試合は0-2とリードされるも、後半に怒涛の3点を奪って、3-2の逆転勝ちを収めた。

伊東純也も勝利の立役者のひとりだ。32歳のウィンガーは後半途中から投入されると、右サイドで鋭い動きを見せ、2アシストをマークした。

ただ、終盤に足を痛めた様子を見せると、試合後には「少し怪我をしてしまいました。なるべく早く戻れるように頑張ります！！」とSNSで報告。

『Het Belang van Limburg』などによれば、伊東は筋肉系の軽い負傷で、19日に行われるヘンク対セルクル・ブルッヘ戦を欠場するとのこと。

また、23日に行われるUEFAヨーロッパリーグのベティス戦も欠場する可能性があり、トルステン・フィンク監督のヘンクにとって痛手になるとも伝えている。

伊東は今シーズン復帰したヘンクでここまで3ゴールを叩き出している。

日本代表は11月14日にガーナ、18日にボリビアとの親善試合を控えており、伊東がいつ復帰できるかも注目される。