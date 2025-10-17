セルフアイドルグループ youmenosay公式ライバルグループ誕生へ！
メタバース音楽企画『チバケンサンバ』などで知られるカミナリコゾウの ”現実の増幅プロジェクト” に参加してきたセルフアイドルグループ youmenosay（ゆめのせい）。サポートメンバー・夕樹倫理プロデュースによる「youmenosay公式ライバルグループオーディション」が開催されることが発表された。
youmenosayは、元・清 竜人25の 北郷可恩（ほんごう かのん） が、オーディションで出会ったメンバーとともに2022年に結成。「自分たちのアイドル活動を ”原作” に、ノンフィクションでのアニメ化を目指す」という独自のテーマを掲げ、現実と物語の境界を超える活動を展開中。キャラクターイラスト・漫画制作、2次元イベント出演、3Dモデル制作など、 ”リアル×バーチャル” の融合を掲げた新時代のアイドルグループとして注目を集めている。
そのyoumenosayから、新たな挑戦が生まれる。2025年10月13日（月・祝）12：00より、夕樹倫理（ゆうき りんり）プロデュースによる「youmenosay公式ライバルグループオーディション」が開催される。
youmenosayでサポートメンバーとして活動してきた夕樹倫理は、2025年10月末をもって同グループを離れ、「youmenosay公式ライバルグループ」のプロデューサー兼メンバーとして新たなスタートを切る。
youmenosayが紡いできたセルフアイドルの精神とカラーを受け継ぎながらも、まったく新しい物語を生み出す挑戦だ。 ”自分たちの活動を原作にする” というセルフアイドルの真髄を、次のステージで拡張していくという。
夕樹倫理からは、「youmenosayでの5カ月間は、刺激と成長の連続でとっても楽しかったです！ これからは ”ライバル” として、大好きなyoumenosayに挑めるサイキョーなグループを作りたい、そう思っています。同じ夢を見てくれる仲間と会えることをとても楽しみにしています。」とのコメントしている。
オーディションの開催期間は、2025年10月13日（月・祝）から11月28日（金）の23：59まで。公式LINE@から簡単にエントリーできる。応募条件は「ステージで120％の本気を出せる人や ”セルフアイドル” としての強い主体性を持つ方を歓迎します。」とのこと。
”もうひとつの youmenosay” が動き出す。夢と現実の境界線を超える、新たなステージを共有したい方、応募してみては。
