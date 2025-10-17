【キョロちゃん×サンリオ】限定味は「北海道ミルク」♪ オリジナルグッズが当たる！
キョロちゃんとサンリオキャラクターズが今だけ夢のコラボレーション！ とっても可愛い夢のようなコラボパッケージと、期間限定フレーバー「北海道ミルク」を楽しもう。
＞＞＞コラボパッケージやプレゼントをチェック！（写真8点）
森永製菓の人気菓子「チョコボール」とサンリオキャラクターズがコラボレーション♪
人気キャラクターのシナモロールとコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」が 10月21日（火）より期間限定で新登場するほか、定番のピーナッツ・キャラメル・いちごもポムポムプリン・ポチャッコ・マイメロディとお揃い衣装でコラボした限定デザインで10月下旬より期間限定で販売される。
「チョコボール＜北海道ミルク＞は、サクサク食感のビスケットを北海道産全粉乳を使用したまろやかな味わいのホワイトチョコレートでコーティング。
パッケージには、牛柄のキョロちゃんとキョロちゃんキャップをかぶったシナモロールがデザインされている。
そして定番フレーバーの「ピーナッツ」はキョロちゃん×ポムポムプリン、「キャラメル」はキョロちゃん×ポチャッコ、「いちご」はキョロちゃん×マイメロディとコラボレーションしたスペシャルパッケージに大変身♪
さらに、コラボキャンペーン「チョコボール×サンリオキャラクターズ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」も開催！
対象のチョコボールを購入したレシートで応募することができ、「チョコボール×サンリオキャラクターズ」オリジナルグッズが抽選で合計400名様にプレゼントされる。
対象商品３個以上購入で１口応募できる「A賞」は、
ポムポムプリン コース：オリジナルロングTシャツ20名様
シナモロール コース：オリジナルロングTシャツ20名様
マイメロディ コース：オリジナルトートバッグ20名様
ポチャッコ コース：オリジナルトートバッグ20名様
対象商品2個以上購入で１口応募できる「B賞」はオリジナルスマホストラップがプレゼントされる。
どの商品を購入しても応募はできますが、コース対象商品を購買したレシートで応募するとなんと当選確率が2倍！
キャンペーン実施期間は、10月21日（火）11：00〜11月20日（木）23：59までとなっている。
＞＞＞コラボパッケージやプレゼントをチェック！（写真8点）
森永製菓の人気菓子「チョコボール」とサンリオキャラクターズがコラボレーション♪
人気キャラクターのシナモロールとコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」が 10月21日（火）より期間限定で新登場するほか、定番のピーナッツ・キャラメル・いちごもポムポムプリン・ポチャッコ・マイメロディとお揃い衣装でコラボした限定デザインで10月下旬より期間限定で販売される。
パッケージには、牛柄のキョロちゃんとキョロちゃんキャップをかぶったシナモロールがデザインされている。
そして定番フレーバーの「ピーナッツ」はキョロちゃん×ポムポムプリン、「キャラメル」はキョロちゃん×ポチャッコ、「いちご」はキョロちゃん×マイメロディとコラボレーションしたスペシャルパッケージに大変身♪
さらに、コラボキャンペーン「チョコボール×サンリオキャラクターズ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」も開催！
対象のチョコボールを購入したレシートで応募することができ、「チョコボール×サンリオキャラクターズ」オリジナルグッズが抽選で合計400名様にプレゼントされる。
対象商品３個以上購入で１口応募できる「A賞」は、
ポムポムプリン コース：オリジナルロングTシャツ20名様
シナモロール コース：オリジナルロングTシャツ20名様
マイメロディ コース：オリジナルトートバッグ20名様
ポチャッコ コース：オリジナルトートバッグ20名様
対象商品2個以上購入で１口応募できる「B賞」はオリジナルスマホストラップがプレゼントされる。
どの商品を購入しても応募はできますが、コース対象商品を購買したレシートで応募するとなんと当選確率が2倍！
キャンペーン実施期間は、10月21日（火）11：00〜11月20日（木）23：59までとなっている。