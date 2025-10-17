º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡Ö´°Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡¡µß±ç¤ØÇÛÃÖÅ¾´¹¡Ä3SÌÜ¤â»×¤ï¤º°ì¸À
ËÜµòÃÏ¤Ç3¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ö¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¡£3¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÂç¤Ê¡È¥í¥¦¥¥³¡¼¥ë¡É¤òÇØ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ü¡¼¥ó¤Î½éµå¤«¤é99.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ç1»à¤òÃ¥¤¦¤ÈÂ³¤¯ÂÇ¼Ô¤òÍ·Èô¡¢ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£0¾¡0ÇÔ¡¢2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢9²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢2/3²ó¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç1¼ºÅÀ¡¢µå¿ô22µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇÂ®¤â99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.8¥¥í¡Ë¤ÈÁö¤é¤º¡¢µåÂ®Äã²¼¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®99.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.5¥¥í¡Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²óÅÐÈÄ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Îý½¬¤·¤Æ¡£º£Æü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÅÐÈÄ¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ó¤¬¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£´°Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤âÁ´¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ïµ»½Ñ¤«¤é¤¯¤ë¡£µ»½Ñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤³¤Îµå¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë