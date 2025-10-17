黒を基調としたコーデで球場入り

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

女性ファンからの人気も急上昇中のようだ。ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地に戻ってブルワーズとリーグ優勝決定シリーズで対戦する。球場入りする選手たちの様子を球団公式TikTokが公開したが、佐々木朗希投手にひときわ注目が集まっている。

右肩の故障からレギュラーシーズン復帰し、ポストシーズンでは抑えとして活躍する佐々木。5試合で2セーブ、防御率1.50と結果を残しており、苦しみからの復活劇もあって今最も注目度の高い存在と言える。

球団公式TikTokで公開された動画では、球場入りする選手たちが「Good morning」とカメラに声をかけたり、笑顔を見せたりなどリラックスした様子。だが、黒を基調とした服装の佐々木はカメラを一瞥しただけでクールに無言で通り過ぎた。

控えめな様子だが、逆に女性ファンには刺さるものがあった様子。この投稿に対して「私の内向的なロウキ」「ロウキ！」「ロウキは本当に素敵」「選手たちがLAに戻ってきた！」などとハートマークの絵文字を添えた投稿が目立っていた。特定の選手へ向けた投稿が少ない中で、存在感は増しているようだ。（Full-Count編集部）