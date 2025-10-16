「楽ちんにオシャレしたい」人へ！【ユニクロ】40・50代のための「美脚見えパンツ」

パンツの窮屈感が苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、ストレスフリーな穿き心地も美脚見えも狙える【ユニクロ】の商品。ストレッチ素材 & センタープレスが特徴のタックワイドパンツと、ウエストゴム仕様 & ストンと落ちるストレートシルエットが特徴のパンツが登場。楽ちんオシャレを楽しめそうなパンツは、ワードローブの一軍になる予感。

穿き心地楽ちん！ ミドル世代のための美脚見えパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

縦横伸びるストレッチ素材を使用。「ウエストにストレッチが入っていて、ラクにきれいにはける」（公式オンラインストアより）と、ブランドもイチオシの商品は、パンツの窮屈感が苦手なミドル世代の救世主になりそう。レッグラインを拾いにくいワイドシルエットと、縦のラインを強調するセンタープレスで、体型カバーしつつ美脚見えも狙えそうです。

ミドル世代がお手本にしたいキレイめカジュアルコーデ

40代のインフルエンサー@acco.mamaさんは、テーラードジャケットを合わせて、きちんと感のあるスタイルを提案。王道スタイルも、グレーのパーカーでカジュアルに着崩すことで、グッとこなれた印象に。ジャケットはオーバーサイズを選ぶのも、おしゃれ見えのポイントになりそうです。

楽に穿けておしゃれ見え！ エレガントな雰囲気もまとえる

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\1,990（税込・セール価格）

滑らかな表面のクレープジャージー素材が、美しいドレープを演出。スカート並みにエレガントな着こなしを楽しめそうなパンツ。ストンと落ちるストレートシルエットが美脚見えもサポートします。ウエストゴム仕様ですがギャザーを寄せていないため、タックインスタイルもおしゃれに決まりそう。

大人の魅力引き立つ秋コーデ

「シーンを選ばず大活躍」「一本あれば残暑も秋も安心」と絶賛している@mhi_7746さんは、トレンドカラーであり秋ムードもアップするダークブラウンをチョイス。深みのある色味が大人コーデを格上げ。ベーシックなシャツを合わせたコーデは、シャツの前をガバッと開けて素肌をチラリとのぞかせ、抜け感をプラスするのがおしゃれさんの着こなし術。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@acco.mama様、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i