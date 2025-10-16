ÅÅµ¤µëÅòµ¡¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿½»Àß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÇË»º¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë
¡¡½»Àß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§176053921¡¢»ñËÜ¶â200Ëü±ß¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2¡¢ÂåÉ½ã·Æ£ÀµÈþ»á¡Ë¤Ï¡¢10·î6Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤ÏÈ¬ÌÚÍýÊÛ¸î»Î¡ÊÅÄî´¡¦ÌðÌî¡¦È¬ÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®1-7¡¢ÅÅÏÃ03-5283-7251¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½»Âð´ØÏ¢ÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¡£´ØÅì·÷¤ò±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±µëÅò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥óÉôºà¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¼þÊÕµ¡´ï¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼õÃí¤¬³ÈÂç¤·¤¿2024Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó3²¯500Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½¾Á°¤è¤êÇ¼´üÃÙ±ä¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Çºß¸ËÉéÃ´¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ë¤è¤êÇ¼´üÃÙ±ä¤¬È¯À¸¡£»ÅÆþ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¿Í°÷Áý²Ã¡¢»ÙÅ¹³«Àß¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÅê»ñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢ÀÖ»ú¤ò»¶È¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¶á»þ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µëÅò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤ÏºÄ¸¢¼Ô300Ì¾°Ê¾å¤ËÂÐ¤·Ìó7700Ëü±ß¡£
¡¡ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤ÏÈ¬ÌÚÍýÊÛ¸î»Î¡ÊÅÄî´¡¦ÌðÌî¡¦È¬ÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®1-7¡¢ÅÅÏÃ03-5283-7251¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½»Âð´ØÏ¢ÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¡£´ØÅì·÷¤ò±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±µëÅò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥óÉôºà¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¼þÊÕµ¡´ï¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼õÃí¤¬³ÈÂç¤·¤¿2024Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó3²¯500Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤ÏºÄ¸¢¼Ô300Ì¾°Ê¾å¤ËÂÐ¤·Ìó7700Ëü±ß¡£