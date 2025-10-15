新CMキャラクターに広瀬すずさんが就任！ソフラン アロマリッチ 新CM「ソフラン アロマリッチ 隠しきれない香福篇」、放送開始
ライオン株式会社は、衣料用柔軟仕上げ剤『ソフラン アロマリッチ』シリーズを、「アロマブースト技術」を採用しリニューアルするとともに、新香調『ソフラン アロマリッチ レイラ』を2025年10月15日(水)より発売する。また、『ソフラン アロマリッチ』シリーズの新アンバサダーに広瀬すずさんが就任し、広瀬さんが出演する新TVCM「ソフラン アロマリッチ 隠しきれない香福篇」を2025年10月15日(水)より順次放映開始した。
(＊1)同社柔軟剤において
(＊2)香りの強さの感じ方には個人差がある。使用量の目安を参考に、周囲の人にも配慮しながら使用すること。
どんな時も(＊3)好きな香りが変わらず続く『ソフラン アロマリッチ』シリーズは、新たに「アロマブースト技術」を採用しリニューアルをする。また、甘く華やかな香りが特徴の新香調『ソフラン アロマリッチ レイラ』がラインナップに加わり、全5香調で展開する。
レイラは、華やかなローズやピオニーのフローラルの甘さに、ピーチやストロベリーのみずみずしさが加わった、ビューティーフローラルアロマの香りだ。
リニューアルと新香調の発売に伴い放送される新TVCMは、新アンバサダーの広瀬すずさんが、レイラの香りに思わずにやけてしまう“香福な表情”が印象的なCMとなっている。新TVCMのほか、CM撮影の様子を収めたメイキング動画や、広瀬さんの「たまらん瞬間」などを伺ったインタビュー動画を10月15日(水)より公開予定。公式YouTubeより閲覧できる。
(＊3)部屋干し時、汗をかいたとき、注ぐときから脱ぐときまで
＜新TVCM 概要＞
タイトル ： 「ソフラン アロマリッチ 隠しきれない香福篇」
放映開始日： 2025年10月15日(水)
放映地域 ： 全国
CM URL： https://youtu.be/_NXLje67Xvw
■『ソフラン アロマリッチ』シリーズ新TVCM ストーリー
本CMは、広瀬さんが外出先や帰宅後も好きな香りが変わらず続くアロマリッチの香りに、ついつい「たまらんデス」と何度もにやけてしまう表情が印象的なCMになっている。街中でクールに歩きながらも、袖口から香るいい香りに魅了されてしまい、すれ違う人ににやけているのを見られたかもと焦ってしまう広瀬さんにも注目だ。帰宅後すぐにソファに飛び込み、「この香り、たまらんデス」とアロマリッチの香りに浸っている広瀬さんの”たまらん顔”に、見ている側も思わず癒されてしまう内容になっている。
〇『ソフラン アロマリッチ』シリーズ新TVCM ストーリーボード(30秒篇)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(1)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(2)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(3)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(4)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(5)
ソフラン アロマリッチTVCM_CMカット(6)
〇新CM メイキング映像＆広瀬さん特別インタビュー(一部抜粋)
メイキング・インタビューURL： https://youtu.be/zNp0Tt51fec
ソフラン アロマリッチTVCM_メイキングインタビュー(1)
ソフラン アロマリッチTVCM_メイキングインタビュー(2)
ソフラン アロマリッチTVCM_メイキングインタビュー(3)
ソフラン アロマリッチTVCM_メイキングインタビュー(4)
ソフラン アロマリッチTVCM_メイキングインタビュー(5)
〇撮影エピソード
今回、街中や部屋の中など様々なシーンで「この香り、たまらんデス。」とCMを見ている人を癒すような“たまらん顔”を表現した広瀬さん。撮影では、どのようにすれば最も「たまらん」感情を表現できるかを意識し、表情の確認を監督とともに入念に行った。街中を歩きながら袖を嗅ぐシーンでは、手首の向きや顔の近づけ方などを何度もモニターを見ながら微修正するなど、広瀬さんの演技に対するこだわりが垣間見えた。撮影の合間には、広瀬さんらしい周りを明るくする笑顔をみせながら、スタッフと談笑し、終始和やかに撮影を終えることができた。
〇特別インタビュー
Q1：『ソフラン アロマリッチ』のCMキャラクターに就任されていかがですか？
意気込みや印象に残っているエピソードを教えてください。
柔軟剤ってすごく柔らかい印象をずっと抱いていたので、私で大丈夫かなと思っていたのですが、今回の撮影内容がちょっとコミカルでクスッと笑えるようなストーリーで、不思議な緊張感がありつつ、楽しみながら撮影ができました。CMキャラクターとしてだんだん自分がフィットしていけるといいなと思っています。
Q2：お洗濯で大切にされていることやこだわりはありますか？
過去に共演させていただいた先輩と毎日の楽しみについての話をしているときに、「今日こういう疲れ方をしたからこういう香りにしようと柔軟剤をかえて香りを楽しむ」というお話を聞いて、すごく大人だなとずっと憧れを抱いていました。今までは、香りというものにあまりこだわっていなかったのですが、その話を聞いて以来、この数年でだんだん私も香りって大切だなと感じるようになりました。
それからは、自分がどんな香りが好きか試して、寝る前などふっと一息つきたいなっていうときに香りって感じたいものだなと思い、その日その時の気分に合わせて毎日香りを変えて楽しんでいます。
Q3：お洗濯で好きな工程、苦手な工程を教えてください。
バスタオルなどタオル類を畳んでいる時にふかふかになって良い感じだなって思う瞬間や、お風呂上がりに頭を拭いているとフワァってなる瞬間が好きです。
逆に、Tシャツなど普段の服は、今回上手く洗濯できるかな、綺麗に畳めるかなと毎回ちょっとプレッシャーを感じながらやっています。Tシャツを綺麗に畳める方がいる一方で、私の場合は見た目は綺麗にできたと思っても、中を開けると袖がぐちゃぐちゃになっているなど、器用にできないので、それを見るたびに服を畳むの苦手だなって思います。
Q4：広瀬さんの「これはたまらん」モノやコトを教えてください。
お仕事で常に現場にいると一人の空間がそんなに多くないので、オフの日は一人でずっとテレビをみていることが多いです。ソファーで人にお見せできない体勢でくつろいで一歩も動かずに、ずっとテレビを見て気づいたら夜だったことがあります。毎回「またこれで今日オフを無駄にしたな」と思いつつも「あぁもう一回この日がくればいいのに」って思います。この何にもせずただ休めばいいっていうのがたまらないなと思っていて、最近はそんなオフを過ごしています。
Q5：新CMの見どころと、視聴者の方へメッセージをお願いします。
『ソフラン アロマリッチ』のCMキャラクターに就任しました、広瀬すずです。アロマリッチの香りを表現した夢見心地な表情にぜひ注目していただけたら嬉しいです。
そして、アロマリッチには、ビューティーフローラルアロマの香り「レイラ」が仲間入りしました。私も早速使わせていただいたのですが、甘くて華やかで本当に良い香りなので気に入っちゃいました。ぜひ皆さんも好きな香りを見つけて、「たまらんデス。」してみてください！
〇広瀬すずさんプロフィール
1998年生まれ、静岡県出身。
2012年にデビュー後、数々の映画・ドラマに出演。
2018年には第41回日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞を受賞。
2019年、舞台「『Q』：A Night At The Kabuki」に出演し、
紀伊國屋演劇賞の個人賞を最年少で受賞。
2025年1月期TBS毎週金曜22時「クジャクのダンス、誰が見た？」主演、
Netflix「阿修羅のごとく」出演(〜配信)。
2025年公開の映画「ゆきてかへらぬ」「片思い世界」「遠い山なみの光」では主演を務め、「宝島」に出演。
2026年公開予定の映画「汝、星のごとく」ではW主演を務める。
〇『ソフラン アロマリッチ』シリーズについて
新しくなった『ソフラン アロマリッチ』は、天然アロマオイル配合で、好きな香りが変わらず続く、ただひとつ*1の柔軟剤。
部屋干ししても着用中に汗をかいても、新採用の「アロマブースト技術」により、どんなときも、自然なアロマが生まれ続け、注ぐときから脱ぐときまで好きな香りが変わらず続く。
部屋干しや汗をかいたときでも好きな香りが楽しめるから洗濯が楽しくなり、外出時も快適に過ごすことができる。
また、素材の香りをそのまま抽出した「天然アロマオイル」を5つの香りそれぞれに配合。気分に合わせて選べる香りのラインナップを用意している。＊1 同社柔軟剤において
★新商品
『ソフラン アロマリッチ レイラ』
ビューティーフローラルアロマの香り
華やかなローズやピオニーのフローラルの甘さに、ピーチやストロベリーのみずみずしさが加わった甘く華やかな香り
アロマリッチ_レイラ
『ソフラン アロマリッチ ジュリエット』
スイートフローラルアロマの香り／甘くロマンティックな香り
アロマリッチ_ジュリエット
『ソフラン アロマリッチ ダイアナ』
フェミニンローズアロマの香り／やさしく上品な香り
アロマリッチ_ダイアナ
『ソフラン アロマリッチ クレア』
ネロリソープアロマの香り／清潔感のある心やすらぐ香り
アロマリッチ_クレア
『ソフラン アロマリッチ エリー』
ナチュラルブーケアロマの香り／さわやかでナチュラルな香り
アロマリッチ_エリー
