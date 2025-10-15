¥É·³2Áª¼ê¤À¤±ÊÌ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ä¥Ð¤½¤¦¡×¡¡ºÊ¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿´ÇÛ¡×
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡È¹±Îã¡É¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬½ÉÇñ¤¹¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÇÍÌ¾¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¡×¡Ö¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬Í©Îî¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£²ñ¸«¤ÇT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¡£Í©Îî¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£Á°¤Ë¤âÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¿¤â¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÊ¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÏºÊ¤â°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ä±ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¿ôÆü¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥É¥¢¤Î²»¤äÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡×
¡¡1893Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï²áµî¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ºÝ¤Ëº³ºÙ¤ÊÊª²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤ÆÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£ºòÇ¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ª²½¤±·ù¤¤¤ò¹ðÇò¡£¤â¤·Áø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï´°Á´¤ËÀµµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÂè1ÀïÁ°¤Ë¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¡Ê¤Î¤ª²½¤±¤Î±½¡Ë¤Ï¤Þ¤À·òºß¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¬2Ì¾¤Û¤É¥ª¥Ð¥±¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃÂç¹¥¤¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤Ïº£²ó¤âÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Æ¥ª¤â¥Û¥Æ¥ëÊÑ¤¨¤¿¤È¤«¥¦¥±¤ë¡£±ü¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Í¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤È¥Æ¥ª¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¥Æ¥ª¤â±ü¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ»ö¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥ä¥Ð¤½¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë