ロボット掃除機に乗って楽しそうなワンコ。降りたはずみでボタンを押してしまい…！？まさかの光景と飼い主さんとの軽妙な掛け合いが大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で33.2万回再生を突破し「しーらないっが可愛い♡」「なにぃ！がジワるｗ」「すべてが最高」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：掃除ロボットに乗っている犬→降りたはずみでボタンを押してしまい…想定外すぎる『まさかの悲劇』】

TikTokアカウント「nanatsugonuts」に投稿されたのは、飼い主さんとポメラニアン「ナッツ」ちゃんの思わず笑ってしまうやり取りを収めた投稿。とある日のこと、ロボット掃除機に乗って颯爽と登場したナッツちゃん。これだけでもププッと吹きだしそうなものですが…！？

降りたはずみで何かのボタンを押してしまったのでしょうか、『工場出荷時の状態に戻りました』と掃除機からアナウンスが流れたそう。思わず「なにぃっ！？」と驚きの声が漏れたという飼い主さん。

その声に反応して飼い主さんを見るナッツちゃんですが、『何か？』とまるで我関せずの様子…！

コントのような掛け合いに爆笑

「ナッちゃん…」と呼びかけるも、当のナッツちゃんはまったく気にする素振りもなくその場を立ち去ったとか。飼い主さんとの温度差が激しすぎる掛け合いはまるでコントのよう。

「動かしてよ…」と悲痛な声が響き渡るも、ナッツちゃんは軽快な足取りで自由を満喫している様子。もうロボット掃除機のことなどすっかり忘れています…！無邪気なナッツちゃんと切なすぎる飼い主さんとのシュールな光景は、たくさんの人に爆笑を届けたのでした。

コントのような軽妙な掛け合いには「本気のなにぃ！？が面白すぎ」「知らないも～んが可愛い」「この子は大物になるね」など爆笑のコメントが多く寄せられました。

楽しみを見つけたナッツちゃん

別投稿には、ロボット掃除機に初めて乗ったナッツちゃんの姿が紹介されています。クルクルと回るロボット掃除機に絶妙なバランスで乗り続けるナッツちゃん。

お手手でカリカリしたため、ロボットが止まってしまいお掃除終了…！かと思いきや、飼い主さんのスマホ操作により再稼働を始めたそう。すると不思議そうにのぞき込んだのち、またルンルンで掃除機の上に乗ったといいます。こうして新たな楽しみを見つけたナッツちゃんなのでした♡

