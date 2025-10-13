ASMRコンテンツを楽しむ人口が増えるなか、より高品質な音響体験を求めるユーザーも増えているのではないだろうか。特に映像と組み合わせたASMR体験では、空間的な音の広がりが重要な要素となってくる。

そんなニーズに応えるように、国内オーディオメーカーfinalから、空間音響にこだわったASMR専用ワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR 3D」が登場した。さらに、人気の既存モデル「ZE500 for ASMR」にも新色「BLACK」が追加され、ラインアップが充実。いずれもAmazon.co.jp限定で2025年10月10日より発売される。

製品概要 製品名：ZE500 for ASMR 3D / ZE500 for ASMR BLACK

価格：ZE500 for ASMR 3D：9,480円（税込）

ZE500 for ASMR BLACK：8,980円（税込）

発売日：2025年10月10日（金）

頭外定位を実現する「近接3D音場」対応の新モデル

「ZE500 for ASMR 3D」を語る上で欠かせないのが、近接3D音場という新たな音響技術だ。従来の「ZE500 for ASMR」が「超近接音場」に特化していたのに対し、この新モデルでは頭外の空間イメージまで明瞭に再現。音の方向感と距離感が視野内の対象物の動きと一致するため、特にバイノーラル録音による映像コンテンツとの相性が抜群だという。

カラーバリエーションは、どんなシーンにも馴染む「GRAY（グレー）」を採用。イヤホン本体に合わせて、イヤーピースも同色で統一されており、価格は9,480円（税込）と既存モデルより若干高めだが、その空間表現力を考えると妥当な価格設定と言えるだろう。

コンテンツに合わせて選べる2つのASMR専用音質

finalは今回の新製品発表に合わせて、「ZE500 for ASMR 3D」と「ZE500 for ASMR」の音質の違いについても解説している。コンテンツごとの比較によると、両モデルはそれぞれ異なる特長を持ち、ASMRの楽しみ方の幅を広げてくれるという。

囁き声のコンテンツにおいて「ZE500 for ASMR 3D」では唇の動きや吐息の強弱まで感じられ、実際に耳元で囁きかけられているような実在感が特長。一方「ZE500 for ASMR」では、吐息や音が耳に入り込むような近さで、囁き声に温度や湿度を感じられるような生々しさが際立つ。

耳かきコンテンツにおいては、「ZE500 for ASMR 3D」では動きや素材・形状の差による違いが感じられるのに対し、「ZE500 for ASMR」では耳穴から頭にかけて音が響く感覚や、まるで鼓膜近くを耳かきされているようなダイレクト感が特徴だ。

タッピングやシャンプーといったコンテンツでも、「ZE500 for ASMR 3D」ではより空間的な広がりと細部の表現力が高く、「ZE500 for ASMR」では自分自身の頭部に直接触れられているような感覚が強いという違いがあるという。

新色「BLACK」が追加された既存モデル

一方、「超近接音場」に特化した既存モデル「ZE500 for ASMR」には、新色のBLACKが登場。黒を基調としつつ、グレーのインナーカラーを合わせることで、より日常に馴染むデザインに仕上げられている。価格は従来と同じ8,980円（税込）だ。

従来の「ZE500 for ASMR」はホワイトベースのカラーリングだったが、この新色によって選択肢が広がったことで、よりユーザーの好みやスタイルに合わせた選択が可能になった。

ASMRリスニングに特化した共通機能

両モデルには、ASMRコンテンツを快適に楽しむためのさまざまな機能が搭載されている。

特筆すべきは「ASMRモード」の存在だ。このモードではタップ操作音とガイダンス音声をオフにできるため、ASMRコンテンツに没入する際の邪魔な音を排除できる。また、「ボリュームステップ最適化」機能により、通常のイヤホンよりも細かい音量調整が可能となっているとのこと。

物理的な特長としては、従来のfinal製イヤホン「COTSUBU」と比較して35%も小さくなった超極小サイズを実現。長時間の使用でも耳が痛くなりにくいよう設計された「ASMRポート」も搭載されており、就寝前のリラックスタイムにも最適だ。

付属品は両モデル共通で、充電ケース、一体型ソフトイヤーピース（S/M/L）、ダストフィルターが付属する。

好みや用途に合わせて選べるASMR専用イヤホン

「ZE500 for ASMR 3D」と「ZE500 for ASMR BLACK」の登場により、ASMRファンの選択肢はさらに広がった。映像コンテンツとの相性を重視するなら空間表現力に優れた「ZE500 for ASMR 3D」、より直接的で生々しいASMR体験を求めるなら「ZE500 for ASMR」シリーズと、好みや用途に合わせた選択が可能だ。

自分がどのようなASMR体験を求めているかによって、最適なモデルを選ぶことができるだろう。いずれもAmazon.co.jp限定販売となっているため、気になる方は早めのチェックをおすすめしたい。

