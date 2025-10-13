使う頻度は少ないのに、来客時のおもてなしのために「来客グッズ」をあれこれと持ってものが増えてしまうことも。整理収納アドバイザーとして多くの家庭の片付けをサポートしてきたおまいさんは、「思いきって来客用をやめたら、暮らしがぐっとラクになった」と話します。そんなおまいさんが実際に「捨てても後悔しなかった来客グッズ3つ」について教えてくれました。

1：「来客用スリッパ」はおもてなしじゃなく思い込みだった

以前は「お客様が来たらスリッパを出すのがマナー」と思い込み、玄関に4セット用意していました。

【写真】来客用ではない、自分が好きなカップ

でもあるときふと思ったんです。使ったあと、毎回洗濯や消毒をしているわけでもないスリッパをお客様に出すのが、本当におもてなしなのかな？ と。

とはいえ、手入れをするのも正直面倒。

そもそも私自身、スリッパを履く習慣がないんです。だから、床がざらついていたり汚れていたりするとすぐに気がつきます。気になったときだけ、ウェットティッシュでサッとふく程度ですが、スリッパがなくても十分心地よく暮らせています。

だったら、お客様にも同じように過ごしてもらえばいいのでは？ そう思って、来客用スリッパを手放しました。

2：「来客用の食器」をやめて、好きな器でおもてなし

お客様用のグラスやカップ、高価なティーセット。「壊したらもったいないから」と、来客専用にしていた時期もありました。

けれど来客なんてそうひんぱんにあるわけでもない。普段は自分が“好きでもない食器”を使っていることに気づいたんです。大事にする方向が違いますよね。

毎日、自分のために気分の上がる食器を使ってあげた方がいい。そして、お客様が来たときもそのお気に入りを一緒に使えば、それで十分。

使えば割れるリスクもあるけれど、ものは「使ってうれしい気持ち」を味わうためにあると思うんです。そう考えて、高価だけど好みではない食器と、なんとなく使っていた日常食器を手放しました。今は、自分が好きな器でおもてなしをしています。

3：「来客用のかけ布団」を手放したら気楽になった

最後に手放したのは「来客用のかけ布団」。

わが家では子どもの友達がお泊まりに来ることもありますが、布団を出して洗ってしまって…の繰り返しが大変で。子どもが喜ぶ姿が見たい反面、「面倒くさいな…」と思ってしまう。

そこで、敷布団1組とシーツ1枚だけを残し、あとは手放しました。泊まりに来られるのは、タオルケットで寝られる季節だけ。普段自分が使っているタオルケットを洗って準備し、その日は私はリビングで使ってるブランケットをかけて寝るようにしました。

結果、洗濯物も減り、収納にも余裕が生まれました。

「完璧なおもてなし」よりも、自分がラクに迎えられることのほうが、お互い気持ちがいい。

子どもたちは「お泊まり体験」が楽しいだけで、寝具のクオリティなんて気にしていません。親同士も、無理していないおもてなしの方が気を遣わなくて気楽でいられると思います。

「完璧なおもてなし」より、「無理しない迎え方」が心地いい

実家には、来客スリッパ・来客食器・来客布団があり、それが当たり前だと思っていました。でも、お客様専用を用意することだけが「おもてなし」ではないと思うんです。

がんばって準備してくれるのもうれしいけれど、私はむしろ「その人の等身大の暮らし」におじゃまできるほうが心地いい。普段の自分を大切に暮らしていれば、ただその空間に招き入れるだけで十分なおもてなしになります。

まずは、自分を大切にできる暮らしから始めてみてくださいね。