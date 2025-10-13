俳優の草剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。美容室に行かない理由を明かした。

美容室について聞かれると草は「行かなくて。ヘアメークさんが切ってくれるんで、美容代タダなんですよ。最高でしょ？」と話した。

共演者に「美容室行きますか？ ヘアメークさんに切ってもらったりしないんですか？」と聞き、「行きますね」「あんまり…しないですね」の答えに「それの方が経済的だよ」言い、笑いが起きた。そして「（美容室代）結構高いでしょ？ そこで貯金して僕は古着を買うんですよ」と明かした。

そして「カラーとかパーマは？」と聞かれると「（パーマは）かけない。色もやってくれる」と答え、驚きの声が上がった。「髪洗うのどうするの？」の質問には「もう（メーク室の）水道で洗っちゃいますよ」。MCの神田愛花（45）から「だから書いてあるんじゃないですか？ 『ここで髪洗わないでください』って。テレビ局、たまに書いてある」と指摘されても「俺が洗ってるかもしれない。結構狭い所で洗いますから」と言い、MCのハライチ澤部佑（39）からも「オードリーの春日と草さんだけです、洗っちゃうの」とツッコミを入れられた。