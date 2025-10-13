どんどん仲良くなっていってる！ YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、鏡に映った自分と戯れる子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて好奇心旺盛な子猫だろう」「かわいいからずっと見ていられる」の声が続出しました。

子猫「私のまねっこをするあの子は誰ニャ……？」

注目を集めたのは「子猫は鏡に映った自分の姿を見た」という動画。ふわふわした子猫がじりじりと鏡に近づいていきます。子猫の目が捉えているのは、“鏡に映った自分”でした。

子猫は、鏡の中の子猫が自分と同じ動きをすることが不思議で仕方がない様子。「私のまねっこをするあの子は誰ニャ……？」と尋ねるかのように、後ろで見守っていた大人の同居猫の方へ駆け寄ります。

鼻をすり寄せて同居猫に甘えつつ、ふと鏡を振り返った子猫。ピンク色のバスケットのふちに前足をかけ、耳をピンとそばだてて鏡を見つめます。「今までまねっこしていたのに、どうしてこっちに来ないのかニャ？」と思っているかのよう。

再び、子猫は鏡に近づいていきます。鏡の中の子猫がまた遊んでくれた、と思ったのでしょうか？ 子猫は、どことなく安心した様子です。

しばらく遊んだ子猫は、鏡の中の“友達”を自分のお気に入りの場所に招待するかのように、ピンクのバスケットに戻ります。しかし、“友達”は遊びに来てくれません。「なんで来てくれないんだニャ」と不満げな子猫を、同居猫は優しく見守り……という展開です。

動画の視聴者からは、「同居猫は、自分も子猫のときに鏡と遊んだんだろうね」「鏡の中の自分と遊ぶ子猫がかわいすぎる！」などのコメントが寄せられていました。好奇心と探究心にあふれるかわいい子猫の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。