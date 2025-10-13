元楽天投手が指南…バッティングでの反応を向上させる「リアクションタッチ」

「タイミングが合わず空振りばかり」「速球にうまく反応できない」……。そんな悩みを抱えている小学生や、その指導者・保護者は多いことだろう。そこで、ボールを捉えるために活きる、ミート力やタイミングを合わせる技術習得につなげていく、打撃の要素を取り入れたコーディネーショントレーニングにトライしてみてはどうだろうか。元楽天の投手で現在は子どもたちの運動能力を伸ばす「土屋教室」を仙台市内で開いている土屋朋弘さんが、家庭でもできる「リアクションタッチ」を紹介する。

打撃で一番悩むのはタイミングが合わず空振りしてしまうこと。それは反応力や予測能力の問題かもしれない。このコーディネーションは、新聞紙を丸めたボールや家にある軟式、硬式のボールを使って行える。パートナーが片手でボールを持ち、練習者がその手の上に自分の手を乗せる。パートナーがボールを落とし、それに反応（リアクション）して触れるだけのシンプルな内容だ。

最初は触るだけだが、慣れてきたらキャッチに発展させる。「できるだけ野球の動きに近づけていきたい」と土屋さん。右手だけでなく左手も行い、たまにフェイント（落とすふり）を入れると難易度が上がる。さらに、ボール2個での練習も効果的だ。パートナーが両手それぞれにボールを持ってもらい、いずれか落ちた方をタッチまたはキャッチする。

ボール2個の場合は「両方のボールを見ないといけないので、だんだんと難しくなってきます」と土屋さん。バリエーションとして、大きさの違うボールを使うのも良い。ボールの大きさによって捕りやすさが変わるため、より実践的なトレーニングになる。さらに応用編として、ボールへの反応に腰のひねりを加え、手のひらで打つなどの形にすると、バッティングの動きにより近づく。

「できるだけ多くの刺激を与えて、将来につながるトレーニングにしてください」と土屋さん。打球反応力や予測能力を高め、バッターボックスでの判断力向上に役立つ。親子で楽しみながら行えるため、自宅での有効な練習メニューとして取り入れてみてはどうだろうか。（First-Pitch編集部）