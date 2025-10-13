兵庫フロッグスポニー・妹尾克哉監督が解説、ヘッドを走らせる感覚

少年野球に取り組む子どもたちが抱える共通の悩みとして「強い打球を打てない」という問題がある。日米球界を経験した「兵庫フロッグスポニー」の妹尾克哉監督は、多くの子どもたちが「当てるだけのバッティング」に終始している現状を指摘する。この壁を突破するための練習法として、バットの加速を体感するドリルが効果的だという。

妹尾監督が推奨しているのが、トップハンド（右打ちは右手、左打ちが左手）でバットを縦に「クルクル」と回す準備動作。バットのヘッドが加速する感覚を得るため行う。

「ぐるぐる回した時、バットが下に落ちて上がる“瞬間”、そこが一番加速してるところ」と妹尾監督は説明。上がる瞬間が最もヘッドが強く走る局面であり、実際の打席でも、この感覚でインパクトを迎えることが強い打球を生み出す秘訣になる。そのバットの動き、ヘッドの返し方を感覚的に掴むためにお勧めだという。

近年、子どもたちの技術は驚くほど上がっているが「当てるのは上手いけど、小手先だけの動きになりがち」と“手打ち”の傾向があるという。「バットは手で持っているので、やっぱり手で打とうとする。だから、手が前に出過ぎてバットが全然出てこない」と分析。本来なら、手を止めることでバットのヘッドは前に出るが、手が前に出すぎてしまうため、ヘッドの加速が生かせていないのだ。

この準備動作を積み重ねて感覚を染み込ませることで、単なる「当てるだけ」から「ボールを捕まえていく」打撃へと進化し、飛距離とパワーを兼ね備えたバッティングが可能になるだろう。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）