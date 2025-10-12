¡Ú¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡Û¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¢ö
¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢ ¡ÉÇÇØ¡É ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡Ù¤Ë¡ª¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¿·¿§¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤Ï¡¢´ù¤È¤ª¤Ê¤«¤Î´Ö¤Ë¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Í¤³¤¼¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ù¤È¤ª¤Ê¤«¤Î´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶´¤ß¹þ¤à¤¿¤á¡¢¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¡¢ÎÉ¤¤»ÑÀª¤Ë¡£¤Ä¤¤ ¡ÉÇÇØ¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿ÇØ¶Ú¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2024Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
²Ä°¦¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¸ú²Ì¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤½¤¦¡£
²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡ÊC¡Ë '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660251
¡ù¿·¿§¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤Ï¡¢´ù¤È¤ª¤Ê¤«¤Î´Ö¤Ë¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Í¤³¤¼¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¡Ö¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤º¡×¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ù¤È¤ª¤Ê¤«¤Î´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶´¤ß¹þ¤à¤¿¤á¡¢¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¡¢ÎÉ¤¤»ÑÀª¤Ë¡£¤Ä¤¤ ¡ÉÇÇØ¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿ÇØ¶Ú¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
²Ä°¦¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¸ú²Ì¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤½¤¦¡£
²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡ÊC¡Ë '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660251