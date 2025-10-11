大阪・読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が１１日、生放送され、元自民党幹事長で総裁選に２度出馬した経験を持つ石原伸晃氏がゲスト出演。番組では自民党の高市早苗・新総裁と新執行部の誕生、公明党の連立離脱を取り上げた。

伸晃氏は高市総裁が首班指名の末、総理に就任する可能性を「希望的な観測も入れまして」と前置きして「８０％」とした。今後の政権の枠組みとして、番組では

＜１＞自民単独（１９６）

＜２＞立維国（２１０）

＜３＞自国（２２３）または自維国（２５８）

の３パターンを提示（カッコ内は衆院議席数の合計。過半数は２３３）。伸晃氏は「比較第一党が首班を出す。基本的ルールとしてこれを押さえていかねばならないと思います。比較第一党が野党の方々と話をして、新しい連立を組んでいく。これが連立政権のあるべき姿だと私は思います」とパターン３が理想とした。

また伸晃氏は「パターン３の変化球としては、国民が首班を取って自民が応援するというパターンもありますし、いろんなバリエーションがある。きのう連立離脱が決まったばかりですからまだ動いていない。ただ時間が本当にない」と自民と国民民主（と日本維新の会）との連立によって、自民が国民民主・玉木雄一郎代表を担ぎ、首相に指名されるシナリオも可能性としてあると指摘した。

伸晃氏は首班指名の日程が「早ければ２０、２１日。ヘタしたらもうちょっと遅くなる」と分析した。今後は２６日のＡＳＥＡＮ首脳会議（マレーシア）、月末に可能性がある米トランプ大統領の来日、３１日に始まるＡＰＥＣ首脳会議（韓国）など、外交日程が目白押し。「所信表明と代表質問が外交日程を挟んでしまうような、そんな国の首相に対して、外国の人が真面目に話をしてくれるのか。日本の相対的地位が今回の大きな政局によって著しく阻害される」と懸念を示した。