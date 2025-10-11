「逮捕ではない」と告げられたのに「独房」へ収監…イラン政府による”逮捕状のない”連行によって突然訪れた獄中生活

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

“逮捕状のない”連行

夫のタギがイランを去って2ヵ月が経った頃だった。諜報治安省からの脅しがひどくなり、私は5歳半になるアリとキアナを連れてテヘランを出て、両親のいるザンジャンの家で暮らしていた。ある朝、私服の男たちが両親の家に現れ、逮捕状もなく私を連行した。そのぴったり30分前に、テヘランの尋問官から電話があり、諜報治安省のザンジャン支部に出向くようにと住所を伝えられたが、私は行かないと言っていた。それで男たちが逮捕にやって来たのだ。

最初に連れて行かれた場所は何の表札もない建物だった。中に入り、私はそこで4時間ほど放置されてから、ふたりの男性とひとりの女性に車に乗せられ、テヘランに向かった。両親の家から連行されるとき、もし自分が逮捕されるのなら、はっきり言ってほしいと頼んだ。「いいえ、そういうことではないんです」と彼らと一緒にいた女性が言った。「誓って、いくつか質問されるだけですよ」

アリとキアナは緊迫した空気を察して、奇妙な行動をとった。アリは大急ぎで自分の黄色いおもちゃのライフルを取りに行き、私のコートをつかんだ。可愛いスカートをはいていたキアナは私にしがみついて、「ママ、私たちを置いて行かないで。一緒に連れて行って」と言った。子どもたちと離れるのは、前回よりもさらにつらかった。心臓が真っ二つに裂けるようだった。

車がエヴィーン刑務所のゲートをくぐり、いくつか質問をされるだけだと約束した女性の手によって、私は209棟に引き渡された。「あなたにもお子さんがいるのね」と私は話しかけた。テヘランに向かう車のなかで、彼女が携帯電話で子どもに夕方までに帰ると話しているのを聞いたからだ。「私の子どもたちを見たでしょう？ なぜ私に嘘をついたの？ もし本当のことを言ってくれたら、それについては何もできなかったけれど、少なくとも子どもたちを抱きしめてキスすることはできた。すぐに帰るという嘘をつかないで済んだのに」

再び209棟に

3度目の収監は独房から始まった。ほとんど何の尋問も受けないまま、ただそこに入れられていた。翌日、女性房に連れて行かれ、一晩だけ過ごし、再び209棟に戻された。

何ヵ月か前、私がテヘランにいて、タギもまだ亡命していなかったとき、シュラワルディ・ストリートにある諜報治安省から、非合法的にイランから出国するようにと言われたことがあった。私は拒否した。

タギが出国したあと、私にイランを出ろという諜報治安省からのプレッシャーはますます強くなったが、私は出国したくなかった。小さなふたりの子どもがいると事情を説明した。クルディスタンの山岳地帯は子どもには危険すぎて歩けない。「そうだろうか？」と尋問官が言う。「車で行けば良いだろう、素晴らしい景色だぞ」。私は自分が何の罪で罰せられているのか分かっていた。

あるとき、中年の尋問官に当たったことがあった。彼の話によれば、彼は2009年の出来事（アフマディネジャド大統領再選）以前は外国で任務についていて、何らかの理由でその年イランに帰国したそうだ。彼は、私がエヴィーン刑務所の一般房に収監されることはない、と脅した。「安心しろ」と彼は言う。

「お前は小さな町の普通の刑務所に送り込まれる。そこで人権と女性を守るとはどういうことなのか、身をもって知るだろう」。

私は6年の禁固刑を下されていたが、他の都市に移送されるという話は聞いていなかったので、この男の言うことを真に受けなかった。私の独房はそれまでの2回のときとほぼ同じ機能を備えていた。鉄製のドアが背後で閉まると、世界が暗くなった。これが3度目の獄中生活で、209棟の環境は知っていたはずだが、それでも初めてのときと同じように恐怖に震えた。

