『TRIGUN STARGAZE』2026年1月放送／ミリィ役綾森千夏、特報映像＆キービジュお披露目！
滅びゆく星で新たな戦いが始まる！ シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』2026年１月放送決定！ 最後の旅路へと向かうヴァッシュたちが描かれた特報映像＆キービジュアルが到着した。
1995年〜2007年に渡り連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星「ノーマンズランド」を舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動！ 新生・トライガンとして世に放たれた。
最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく多くのアニメファンをうならせた。
このたび、待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定！
世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれていく。
25年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せていた『TRIGUN STARGAZE』が、「NEW YORK COMIC CON 2025」にてプレミアイベントを開催。原作・内藤泰弘、佐藤雅子監督、オレンジのプロデューサー白須陽太、渡邊喜洋が登壇し、イベントの中で、特報映像、ティザービジュアル、キャラクタービジュアルなど最新情報が発表された。
特報映像で描かれているのは、＜ロスト・ジュライ＞から2年半経った世界。原作ファン待望の新たな仲間ミリィ・トンプソンや新たな敵たちの姿も映し出され、完結に向け物語がさらに加速していくことを予感させる。
ヴァッシュの双子の兄 ミリオンズ・ナイヴズによる人類殲滅計画は、儒來での戦いで終止符を打ったように思われていた。しかし再びプラント強奪事件が起き、次々と街が襲われはじめ、メリルはナイヴズ復活の兆しが感じ始める。
辺境の町でひそかに暮らしていたヴァッシュは、メリルとミリィ、そして別の道を進んでいったニコラスとも合流。再び、ノーマンズランドに暮らす人々の命がかけられた戦いへと身を投じていく。
映像の最後には、「まもなく我らの夜明けが来る」というナイヴズの力強い声も聞こえ、激動に満ちた最後の旅路の幕開けを感じさせる。
あわせて公開となったキービジュアルでは、ヴァッシュと最後の旅をともにするメリル、ニコラス、ミリィの姿が。キャラクターたちの表情からは、これまでの歩んできた軌跡、未来への憂い、そして希望を感じさせる。
「もう、ひとりじゃない。」というコピーも入り、ひとり孤独に戦ってきたヴァッシュの想い、そしてそんなヴァッシュに寄り添い、支える仲間たちの想いを感じるキービジュアルもぜひご堪能あれ。
そしてミリィ・トンプソンを演じるのは綾森千夏であることも発表に！
2年半の時が経ち、記者として一人前になったメリル・ストライフとともに行動する後輩のミリィ・トンプソン。明るく快活で素直、でもおっとり抜けているところもあり、大型の銃火器・グレネードランチャーを愛用し、メリルと見事なコンビネーションを見せながら戦う。ミリィが旅に加わることでどんな化学変化が起きるのか、ご注目あれ。
そしてヴァッシュ役松岡禎丞、メリル役あんどうさくら、ニコラス役細谷佳正、そして綾森のコメントも到着、さらにキャラクターたちの新たな装いのビジュアルも公開！
ヴァッシュ役の松岡禎丞からは「本当に現場の熱量も熱くて自分も何度も心が震えていました。シーンによっては感極まって声がガタガタ震えてしまってセリフがうまく言えなかったり、渾身のアドリブかましたら、それが通らなかったこともありました（笑）。ヴァッシュが何を思うのか、何を乗り越えていくのか、見届けてください。本当に今回で最終章になるので覚悟してみてください。皆様の心にTRIGUNという作品が心の底から見て良かった、と思う作品になれれば幸せです」と熱いコメントが寄せられている。
メリル役あんどうさくらは「新人記者として歩む姿に勇気をもらいながら挑んだ前作。今回は先輩になって、後輩のミリィと旅へ！ 底抜けに明るいミリィちゃんに若干振り回されつつ（笑）、この物語を追いかけます。ぜひ最後まで見届けてください……！！」と、作品やキャラクターへの思いを語っている。
今回のビジュアルの解禁を記念して、TOHO animation YouTubeチャンネルにて『TRIGUN STAMPEDE』の無料配信が決定！ 全12話が1か月間限定で配信される。シリーズの振り返り、まだ作品を触れたことが無い方もぜひこの機会にご覧になってはいかがだろうか。
今回のビジュアルの解禁を記念して、TOHO animation YouTubeチャンネルにて『TRIGUN STAMPEDE』の無料配信が決定！ 全12話が1か月間限定で配信される。シリーズの振り返り、まだ作品を触れたことが無い方もぜひこの機会にご覧になってはいかがだろうか。
