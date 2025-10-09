¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡¥â¥Î¥¯¥í²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½Â¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
¡¡11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤ÈÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¸ø¼°X¤¬9Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ï¡Ö10.24 »öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¡×¡Ö11.1 ÇÛ¿®³«»Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î²£´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤³¤¨¡¼¤Ê¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö½Â¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡þDOWNTOWN¡Ü¡¡¥¢¥×¥ê¤«¤éÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¾¾ËÜ¡¢ÉÍÅÄ¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£·î³Û1100±ß¡¢Ç¯³Û1Ëü1000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£º£·î24Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£