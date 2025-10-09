受注販売が決定！ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を、ヘソプロダクションWEB通販サイトにて、2025年10月11日（土）11:00〜 受注販売する。受注販売における販売数量の上限はない。販売方法など詳細は以下を確認のこと。
■グッズ販売概要
「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース」コラボレーショングッズ
（受注販売※販売数量の上限なし）
販売期間：2025年10月11日（土）11:00 〜 2025年10月18日（土）20:00 まで
発送時期：2025年12月中旬 から順次発送予定
企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
ライセンス表記：©Expo 2025 ©阪神タイガース
販売場所：ヘソプロダクションWEB通販｜https://heso.base.shop/categories/6934398
※商品購入ページにて注意事項を確認の上、購入すること。
【購入に関する注意事項】
※こちらは予約販売商品です。商品が入荷次第の発送となる。
※注文完了後の内容変更・キャンセルは不可となる。
※製造状況等によりお届けが遅れる場合がある。予めご了承のこと。
※購入時「Pay ID」アカウントへのログインが必須となる。
※利用できる決済方法は「クレジットカード決済」のみ。
※カードの状況確認のため、注文から2〜3週間後にカード会社からキャンセルの連絡が届くことがある。（実際の注文は、キャンセルされない）
※発送予定時期に合わせて、あらためてオーソリ（有効期限や利用可能残高などの確認）をおこなう。
※商品代金の決済は、商品発送時におこなわれる。
上記を理解の上で、購入すること。
■販売商品 ※監修中｜デザイン変更がある場合がある。
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ（税込5,500円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ（税込4,950円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念不織布バッグ（税込1,430円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ（税込770円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド・全5種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（税込660円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マルチ巾着（税込1,100円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マグカップ（税込1,980円）
ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットキーチェーン（全3種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットマグネット（全3種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガースキューブパズルキーホルダー（税込770円）
ミャクミャクタイガースクリップ付き木製スタンド（ブラインド・全5種／税込990円）
ミャクミャクタイガースアクリルマドラー（ブラインド・全6種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガースミニフレームマグネット（ブラインド・全6種／税込770円）
ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー（ブラインド・全6種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガースホログラムステッカー（ブラインド・全6種／税込660円）
ミャクミャクタイガースクリアファイル（全2種／税込440円）
ミャクミャクタイガースマスキングテープ（税込660円）
ミャクミャクタイガースぷにぷにシール（全2種／税込605円）
ミャクミャクタイガースネックストラップ（税込880円）
ミャクミャクタイガース御守根付（全2種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガースミニタオル3枚組セット（税込1,100円）
ミャクミャクタイガースフェイスタオル（全2種／税込2,200円）
ミャクミャクタイガースマフラータオル（全2種／税込1,980円）
ミャクミャクタイガースマルチ巾着（全2種／税込1,100円）
ミャクミャクタイガース不織布バッグ（全2種／税込1,430円）
ミャクミャクタイガース絆創膏（税込660円）
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
