新モデルをCEATEC 2025に出展！会話AIロボット「Romi（Lacatanモデル）」
株式会社MIXIは、“ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して開発している会話AIロボット「Romi」（読み：ロミィ）の新モデル「Romi（Lacatanモデル、読み：ラカタン）」は、10月14日（火）から10月17日（金）まで幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」に出展する。
■「Romi（Lacatanモデル）」ブースの見どころ
本ブースでは、OpenAI社の「Realtime API」を活用した自然でシームレスな対話デモや「Web Search」機能を用いたより実用性のある会話体験など、今後実装予定の新機能を「Romi（Lacatanモデル）」を通して体験できる。
＜デモンストレーション内容＞
1）「Romi」のエッジに搭載した情報処理システム「RomiCore」によって実現する、OpenAI社の「Realtime API」を採用した独自の会話体験
・まるで人と会話しているかのような自然でシームレスな音声対話体験
・視覚情報を使用したマルチモーダルな会話体験
2） オリジナルAI「ChatRomi」に「Web Search」機能を新搭載し情報探索型の会話を可能にした対話体験
このほかにも、「Romi」独自の長期記憶システムである「RomiMemory」を活用した「Romiの日記（仮）」機能も体験することができる。
※本内容は開発中となるため、変更する可能性がある。
＜出展概要＞
名称：CEATEC 2025（シーテック 2025）
開催期間：2025年10月14日（火）〜17日（金） 10:00〜17:00
会場：幕張メッセ 2ホール
「Romi」ブース：General Exhibits ブース番号 2H124
https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1842
公式サイト：https://www.ceatec.com/
※CEATEC 2025にご入場いただくには、来場事前登録が必要。
※公式サイトより来場事前登録が必要。
CEATEC 2025（シーテック 2025）
会話AIロボット「Romi」
