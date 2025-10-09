『RIDE ON TIME』11月からNetflixで新シーズン決定 ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIに完全密着
アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』の新シーズンとなるSeason7が、11月6日午後10時からNetflix独占配信スタートする。今回は、新たに誕生したグループACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3組をそれぞれ特集する。
【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗
結成してわずか2ヶ月で大舞台に挑むことになったACEes。全国5都市を回り、約25万人を動員するアリーナツアーだ。王道系アイドルのイメージを持つ彼らだが、今回5人に求められたのは“ガムシャラさ”。限られた時間の中で一人ひとりがグループのためにできることを考え続けていく日々。コンサート準備からアリーナツアー最終日まで、挑戦の日々を追った。
結成から1ヶ月、走り出そうとするKEY TO LITに、ある試練が待っていた。メンバーの1人が主演舞台で負傷。順調に治療が進んだとしても5人でステージに立つことのできるのは半年後。新たにできた3グループの中で、もっとも遅いスタートを切ることになった。
しかし、その状況でも5人のビジョンは明確だった。それは「今までやってきていないことをやりたい」という気持ち。5者5様の個性を持つ彼らが同時にステージに立つとき、そこで一体何が生まれるのか。唯一無二のステージを作るために格闘する5人の内面に迫る。
B&ZAIは19歳から27歳の8人組で最大の武器はなんといってもバンド演奏。ロックサウンドから、先輩たちの名曲まで幅広い楽曲を演奏できるのが彼らの魅力だ。それぞれが経験の違う8人。バンドスタイルにも慣れたメンバーが話し合いをリードしながらも、それぞれがアイデアを出し、このグループならではの個性とは何かを突き詰めていく。
バンドという武器を活かしつつ、個人の特技や長所をいかした演目を組み合わせた、誰にもできないステージ。果たして、どんなステージを生み出したのか。
■配信スケジュール
11月6、13日 #1〜4／ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）
11月20、27日 #5〜9／B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）
12月4、11日 #10〜13／KEY TO LIT（岩崎大昇※崎＝たつさき、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）
【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗
結成してわずか2ヶ月で大舞台に挑むことになったACEes。全国5都市を回り、約25万人を動員するアリーナツアーだ。王道系アイドルのイメージを持つ彼らだが、今回5人に求められたのは“ガムシャラさ”。限られた時間の中で一人ひとりがグループのためにできることを考え続けていく日々。コンサート準備からアリーナツアー最終日まで、挑戦の日々を追った。
しかし、その状況でも5人のビジョンは明確だった。それは「今までやってきていないことをやりたい」という気持ち。5者5様の個性を持つ彼らが同時にステージに立つとき、そこで一体何が生まれるのか。唯一無二のステージを作るために格闘する5人の内面に迫る。
B&ZAIは19歳から27歳の8人組で最大の武器はなんといってもバンド演奏。ロックサウンドから、先輩たちの名曲まで幅広い楽曲を演奏できるのが彼らの魅力だ。それぞれが経験の違う8人。バンドスタイルにも慣れたメンバーが話し合いをリードしながらも、それぞれがアイデアを出し、このグループならではの個性とは何かを突き詰めていく。
バンドという武器を活かしつつ、個人の特技や長所をいかした演目を組み合わせた、誰にもできないステージ。果たして、どんなステージを生み出したのか。
■配信スケジュール
11月6、13日 #1〜4／ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）
11月20、27日 #5〜9／B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）
12月4、11日 #10〜13／KEY TO LIT（岩崎大昇※崎＝たつさき、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光）