歌手・加藤登紀子（８１）が８日、都内で年末開催の「加藤登紀子 ほろ酔いコンサート２０２５ ６０周年感謝祭」の取材会に歌手でタレントのタブレット純（５１）と出席。新総裁となった自民党・高市早苗氏に平和への願いを訴えた。

１９６５年の歌手デビューから平和への思いを込め歌い、これまでもウクライナ支援のチャリティーアルバム「果てなき大地の上に」を発売するなど活動を行ってきた加藤は、４日に新総裁となった高市氏に「戦争をしない人であってほしいですね」と願った。

今月４日の自民党総裁選の日は沖縄で「６０周年記念コンサート ｆｏｒ ｐｅａｃｅ〜８０億の祈り〜」を行った。帰京後に沖縄の人々からの連絡を受け内容は「新聞社に電話が鳴りっぱなしで心配だと。高市さんになっちゃうと、どうなっちゃうんでしょうかって沖縄の人が心配していた」と反響の大きさを明かした。

沖縄の人の声として「『宮古島、与那国（島）はどんどん基地の装備を充実させようとしているので、基地が作られれば標的になるだけで、そういうことはしないほうが、絶対に日本は安全が守れるから』と沖縄の人の声がありますね」と訴えた。

１２月２８日には恒例のほろ酔いコンサートツアー最終公演を埼玉・大宮ソニックシティでタブレット純を招いて行う。タブレットは歌謡界の大御所の歌まねを行っているが、加藤のまねはしておらず、そんなタブレットに「加藤さんのものまねはしないんですよね。私のまねはしてくれない。ネタには使えないみたい」と隣で言うと、タブレットは「そうですね。ははっ」と苦笑いした。