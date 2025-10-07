台風２２号（ハーロン）は強い台風に変わり、７日９時には日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。今後、台風は9日にかけて「非常に強い」勢力で関東の南の海上を進む見込みです。

強い台風２２号は、７日９時には日本の南の北緯２６度５５分、東経１３８度４０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。

台風の中心は、２４時間後の８日９時には日本の南の北緯２９度２０分、東経１３６度３５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２００キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の９日９時には八丈島の南西約１２０キロの北緯３２度２０分、東経１３８度５５分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。予報円の中心から半径３３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の１０日９時には日本の東の北緯３３度５０分、東経１４８度２０分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。予報円の中心から半径４６０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

台風の影響で、伊豆諸島では８日は非常に強い風が吹き、海上ではうねりを伴って大しけとなり、９日は、さらに風が強く波が高くなり、猛烈な風が吹いて猛烈なしけとなるおそれがあります。

９日は、関東地方でも非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる見込みです。また、台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島では８日から９日にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があり、厳重に警戒してください。