【びっくりドンキー】デカ盛り「ガリバーフェア」今年も開催! チーズバーグディッシュやポテサラパケットもガリバー化
アレフが展開する「びっくりドンキー」は10月8日、「今年もガリバー!」フェアを開催する。
「今年もガリバー!」フェア
9回目を迎える今年は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、チーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たにガリバーサイズに。これにより、ハンバーグからデザートまで、過去最多のラインナップとなった。
○ガリバーバーグメニュー
プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ「ガリバーバーグ」は、ガリバーバーグ、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」(1,690円〜)と、付け合わせとともに鉄板で提供する「ガリバーバーグステーキ」(1,530円〜)の2種類を展開する。
左「ガリバーバーグディッシュ」(レギュラー1,690円)、「ガリバーバーグステーキ」(レギュラー1,530円)
同店で最も人気のあるチーズバーグディッシュも「ガリバーWチーズバーグディッシュ」(2,090円)としてガリバー化。ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた「ガリバーカリーバーグディッシュ」(2,270円〜)も登場する。
左「ガリバーWチーズバーグディッシュ」(2,090円)、右「ガリバーカリーバーグディッシュ」(レギュラー2,270円)
新商品「ガリバーポテサラパケットディッシュ」(2,310円)は、通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを中にも上にも贅沢に使用した一品。専用の成型器でかたどり丁寧に焼き上げている。合計400gのボリュームあるパティでポテサラパケットを丁寧に包み込んだ。
「ガリバーポテサラパケットディッシュ」(2,310円)
ディッシュメニュー
ステーキメニュー
○アラカルトメニュー
びっくりフライドポテトLサイズを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」(860円)と、オリジナルブレンドのスパイスでちょっぴり刺激的に仕上げた「ガリバースパイシーポテト」(960円)。さらに今しか食べられない「ガリバーサラダ」(680円)は、10種類の野菜を使用し、パリパリ麺の新食感が愉しめる高さ25センチの巨大グラスに入れて提供する。オリジナルドレッシングとマヨネーズ風ドレッシング2層の味が全体に行き渡り、紫キャベツピクルスの酸味と甘味がアクセントになっている。
左「ガリバーフライドポテト」(860円)、右「ガリバースパイシーポテト」(960円)
「ガリバーサラダ」(680円)
○デザート、ドリンクメニュー
定番のガトーショコラパフェが、高さ30cmの「ガリバーショコラパフェ」(3,000円)としてガリバー化。チョコムースや塩キャラメルクリーム、フィアンティーヌココアなどの層が重なり、驚きと美味しさを堪能できる一品。
ドリンクメニューではイチゴミルクに、北海道ソフトクリームをトッピングし、高さ25センチの巨大グラスで提供する「ガリバーイチゴミルク」(990円)が登場する。
左「ガリバーショコラパフェ」(3,000円)、右「ガリバーイチゴミルク」(990円)
アラカルトメニュー/デザートメニュー/ドリンクメニュー
○テイクアウト・デリバリー
ガリバーバーグやガリバーWチーズバーグディッシュ、ガリバーポテサラパケットディッシュなどの「ガリバー」メニューは、テイクアウト・デリバリーでも用意されている。
テイクアウトメニュー/デリバリーメニュー
