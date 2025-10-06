µð¿Í¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤é33¿Í¤¬¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L»²²Ã¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï´ßÅÄ¡õ¥ª¥³¥¨¤â¡ÄCSÁ°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ø
µð¿Í¤Ï11Æü¤«¤éDeNA¤ÈCS¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï6Æü¡¢¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬¤é12¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¢ÀõÌîæÆ¸ãÎ¾³°Ìî¼ê¤é21¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¤é¡¢¼ã¼ê¤¬Ãæ¿´¤Î¤Ê¤«º£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï21»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡ÊÀèÈ¯20»î¹ç¡Ë¤Ç8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¤ä¤äÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëDeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤±Ä´À°¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥ª¥³¥¨¤äÀõÌî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤äÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤é¤¬»²²Ã¡£CS¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°8µåÃÄ¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÁªÈ´¡¢ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Ìîµåµ¡¹½ÁªÈ´¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåÁªÈ´¤Î2¥Á¡¼¥à¤â»²²Ã¡£·×18¥Á¡¼¥à¤Ç27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë