¼ÂºÝ¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎÁª¸õÊä»þÂå¤Ë¤Ï¸øÌó¤Ç¡Ö¸¶È¯¤ò´Þ¤á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¶¯Ä´¤·¸¶È¯¶È³¦¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬5·î¤Ë2050Ç¯¤Þ¤Ç4²¯¥¥í¥ï¥Ã¥È¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá4·ï¤Ë½ðÌ¾¤·´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯¶È³¦¤âÆÃ¼û¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¿§¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£5·î¤Þ¤Ç2Ëü5000¡Á2Ëü6000¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÍ»³¥¨¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³ô²Á¤Ï5·î°Ê¹ßµÞ¾å¾º¤·6·î¤Ë¤Ï7Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤À¤¬Àè·î11Æü¤Î½¢Ç¤100Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¸¶È¯¤òºî¤ë¤Î¤Ë15Ç¯¤«¤«¤ë¡×¡Ö·úÀßÍÑÃÏ¤¬¤¢¤ê°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤ä¤ë¤¬¡¢»ä¤¬¸«¤ë¤Ë¤Ï¸½¼ÂÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÅöÁªÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£1Æü¤«¤é¸¶È¯»ö¶È¤ò´É³í¤¹¤ëµ¤¸õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´Ä¶Éô¤Î¶âÀ±ßåÄ¹´±¤âÁ°À¯¸¢¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¿·µ¬¸¶È¯·úÀß·×²è¤ËÂÐ¤·¡Ö¸øÏÀ²½¡×¤ò·Ç¤²Çò»æ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»»Ï¤á¤¿¡£
ºÇ¶á¸ÅÎ¤2¹æµ¡¤Î10Ç¯²ÔÆ°±äÄ¹·èÄê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤ì¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦¤Î¸«Êý¤À¡£Àè·î25Æü¤Ë¸ÅÎ¤¸¶È¯2¹æµ¡¤Î10Ç¯²ÔÆ°±äÄ¹¤Î²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤è¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤º10·î¤ËºÆ¤Ó³«¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö°ÂÁ´À¡×¤¬ºÆÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³Ø¸¶»ÒÎÏ¹©³Ø²Ê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ü¥à¥¸¥ó¶µ¼ø¤Ï¡ÖºÆ²ÔÆ¯¿³µÄ°Æ·ï¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµö²Ä´ð½à¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤¬¡¢°ÂÁ´À¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÀ¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎÁª¸õÊäÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤¹¤Ç¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸¶È¯¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²ÔÆ°Ç¯¸Â¤¬²á¤®¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¡ÖÅöÊ¬¤ÏÍ¢½Ð¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Û¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¡Ê·ÄÆîÂç³Ø¼Ò²ñ³Ø²Ê¥ä¥ó¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¶µ¼ø¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ»ö¶ÈÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¢½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤âÂ¿¤¤¡£¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥®¥çÍý»ö¤Ï¡ÖÍ¢½Ð¤ÇÈÎÏ©¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤â¼«¹ñÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¡£¹ñÆâ¤ÇÂ³¤±¤Æµ»½ÑÃßÀÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¼ûÍ×¤¬¤Ç¤³¤³°¤Ç¤â¼ûÍ×¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯Ã¦¸¶È¯¤·¤¿´ë¶È¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏ»³¡Ê¥Þ¥µ¥ó¡Ë¤ÎA¼ÒÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸¶È¯¶È¼Ô¤ËÅÅÎÏÀßÈ÷É¸¼±µ¡´ï¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î´ë¶È¤ÏÃ¦¸¶È¯À¯ºöÅö»þ¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬30¡ó°Ê¾å¸º¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯¶ìÀï¤·¤¿¸å¡¢¶È¼ï¼«ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö5Ç¯¤´¤È¤Ë»ö¶ÈÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ËÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»ö¶È¤ò¤¿¤¿¤à¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¡¹¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡þ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡¢¾ìÅö¤¿¤ê¼°¤Ç¤Ï¤À¤á¡×
A¼Ò¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤À¡£¶È¼ïÅ¾´¹¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£1990Ç¯Âå¤Ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¿·µ¬¸¶È¯·úÀßÊä½õµ¡´ïÀ½Â¤ÀìÌçC¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤ä¤à¤Ë¤ä¤Þ¤ì¤ÌÂ¿³Ñ²½¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¿·µ¬¸¶È¯·úÀß¼«ÂÎ¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤Ç¹©»ö¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥¹¹©»ö¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤Þ¤ÇÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶ÈÂ¿³Ñ²½¤¬¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯¤ÏÀìÌçÀ¤â¹â¤¤¤¿¤á¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¿Íºà¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿Í·ïÈñ¤Ç´ë¶ÈÍø½á¤Ï¸º¤êÇä¤ê¾å¤²¤â¸º¤Ã¤Æ·ë¶É¶ä¹Ô¤ÎÉéºÄ½þ´ÔÆÄÂ¥¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±äÌ¿¤Ëµâ¡¹¤È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ÏÌ´¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¸¶È¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯¶È³¦¤Ïµ»½Ñ¶¥ÁèÎÏ¤ÇÃÙ¤ì¤ò¤È¤ê¼«Á³ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ä´Ö¤òÃæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°´ë¶È¤¬Ëä¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤Ï2Æü¤Ë¿·µ¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ò¾ÄÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¥«¥Ê¥À¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¸¶È¯¶È³¦¤¬Ä¹´üÅª¤Ë·üÇ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤¿¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¦¸¶È¯¢ª¿Æ¸¶È¯¢ªÃ¦¸¶È¯¡×¤È°ì¿Ê°ìÂà¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÇÀìÌç¡¦½ÏÎý¿ÍºàÍÜÀ®¤È¼ûµë¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥®¥çÍý»ö¤Ï¡Ö¿Íºà¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Î®½Ð¤·¡¢½ÏÎý¿Íºà¤òµá¤á¤ë¤Î¤âº¤Æñ¤À¡£À¯ºö¤ÎÍ¾ÇÈ¤Çºî¶È¤òµÙ¤á¤Ð·ÐÎò¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ìµ»½Ñ¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ö¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»º¶È¶¥ÁèÎÏ¼«ÂÎ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦¤Î·üÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥óÂåÉ½¤â¡Ö¡ÊÃ¦¸¶È¯¡ËÅö»þ¿Íºà¤¬30¡ó½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¸åÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¿·µ¬¿ÍºàÊä½¼¤ÏÌ´¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤ÏºÇ¾®5Ç¯ÌÜ¤À¤¬½ÏÎý¿Íºà¤È¤¤¤¦¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸¶»ÒÎÏ¶¡µë»º¶È¤Î¿Íºà¤Ï2016Ç¯¤Ë2Ëü2000¿Í¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢2017Ç¯¤«¤é¸º¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü8000¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¥ä¥ó¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¸¶È¯»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬ÉÔºß¤Ê¤Î¤¬ÌäÂê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ü¥à¥¸¥ó¶µ¼ø¤â¡ÖÀìÌçÀ¤ÈÀºÌ©¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ï¾ìÅö¤¿¤ê¼°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
³°¹ñ¤Ï¸¶È¯¤ËU¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏºÇ¶áÀèÃ¼»º¶È¤ÈÀ½Â¤¶È¤ÎÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ëÅÅÎÏ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¸½ºß58´ð¤Ç¤¢¤ë¸¶È¯¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç180´ð¤ÈÌó4ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¿ä¿ÊÃæ¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤âÀè·î29Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤¬Éü³è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤¬2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë63¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¸½ºß¿ô½½¼Ò¤Î´ë¶È¤¬SMRÀß·×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£