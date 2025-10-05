ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¿¿¤ÃÀè¡É¤Ë¾Î¤¨¤¿Æ±Î½¡¡¹õÀ±¤ò¾Ã¤·¤¿°ì·â¡ÄÃÍÀé¶â¤Î32ºÐ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿Æ±Î½¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ë¤âº¸µ¾Èô¤Ç3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3ÅÀº¹¤Î6²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸ÍãÀþ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£7²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢ÂçÃ«¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²èÁü°Ê³°¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÎÆ°²è¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¤ÏÀÛ¼é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«¤éÆ±Î½¤«¤éµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤òÂç¤¤¤Ë¹â¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï3ËÜÎÝÂÇ9ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë