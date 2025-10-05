¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¼ç±é¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¼õ¾Þ
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ê52¡Ë¤¬¡¢À¤³¦±Ç²è³¦¤Î¸ùÏ«¾Þ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï4Æü¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥¢¥¸¥¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤¬¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBN¤Ï5Æü¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï72Ç¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¤¬Ë´Ì¿¤ò½ª¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ç²è³¦¤Ç¸ùÏ«¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
18Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¡¼¥â¥¦´ÆÆÄ¤é¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÇÐÍ¥¤ä´ÆÆÄ¤Î¼õ¾Þ¤¬Â¿¤¯¡¢´Ú¹ñ¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ë±Ç²è¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ý½Ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥ê¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¶ÛÄ¥¤·¡¢½Å¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢±Ç²è¿Í¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£