40¡Á50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Æþ±¡¤ä²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£µ²±¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿Éã¿Æ¤È¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¡¢¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¡£¶Ã¤¤Î¼ÂÏÃ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡ÙÂè20ÏÃ
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥¨¥ß¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉã¡¦¥Ò¥í¥·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¦¥æ¥ß¥³¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎËå¡¦¥¢¥ä¥«¤Î4¿Í²ÈÂ²¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Éã¡¦¥Ò¥í¥·¤ÏÇ¾¼ðáç¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢È¾¿È¤Þ¤Ò¡¦µ²±¾ã³²¤Ë¡Ä¡£
µ²±¤ò¼º¤¤ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£²ÈÂ²¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¤ÇÆÃÊÌÏ¢ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ß¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ²±¾ã³²¤ÎÉã¿Æ¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÊì¿Æ¤«¤é·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡Ä
