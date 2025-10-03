¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè25ÏÃ¡¡¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íº×¡×¤Ç¤ª¤Ð¤±¥«¥Õ¥§³«Å¹¡ª
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè25ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè25ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè25ÏÃ¡Ö¶î¤±½Ð¤·Ëâ½÷¤È»È¤¤Ëâ¤¿¤Á¡×¡ä
¤â¤¦¤¹¤°¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íº×¡×¡£¥Ë¥³¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¥Ë¥³¤Î¥¯¥»¶¯ËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤±¤À¤é¤±¤ÎÅ¹Æâ¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡Ö¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥«¥Õ¥§¡×¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ë¥³¤ÏÊ¸²½º×¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÊÄ²ñ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥â¥ê¥Ò¥È¤Ï¥«¥ó¥·¤«¤é°ì½ï¤Ë±é·Ý¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè25ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
