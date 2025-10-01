ディズニーアニメーション待望の続編『ズートピア2』では、ジュディとニックのパートナーシップが試されることになるようだ。プロデューサーを務めるイヴェット・メリノが米にて語っている。

ウサギのジュディとキツネのニックは、本作で正式な警察官バディとなって共に仕事に励んでいる。二人は、ボゴ署長から託された任務のため、ズートピアを奔走することになる。そんな本作では、パートナーとなった二人のあらゆる絆が試されることになる。

それはまるで、カップルの関係が成熟していく様を見るものに似ていそうだ。「本作での二人は面白いですよ。1作目で登場した時には、あの二人を個人として少しだけ見ましたよね。でも本作では、パートナーとしての二人を見ていくことになります」とメリノは説明する。

「誰かと出会った時、“ああ、この人素敵”って思って、それから仲が深まっていくと“そうだよね、これが現実だよね、もっとあなたのこと知っていくね”と思う。素晴らしくて魅力的になることもあるけれど、“ああ、こんな一面があったなんて”と感じることもありますよね。」

パートナーシップでは、お互いが（一方的に）思い描いていた相手への理想と、実際の現実とのギャップをきちんと埋め合わせられるかどうかが肝心だ。「ジュディとニックがお互いのことを知っていき、お互いをどう受け入れていくのか。そこを見ていくのが面白いんですよ」とメリノは続ける。

以前には、監督・脚本のジャレッド・ブッシュも同じようなことを。「本作で問われるのは、大きく異なる二人の動物が、長期的に一緒にいるために本当に必要なものを持ち合わせているのかということ。いわば、前作がふたりのハネムーンだったとしたら、今作は同棲生活の始まりのようなものです」。

ジュディとニックは互いの違いを乗り越え、互いを想いあい、ずっと一緒にいられるだろうか？『ズートピア2』は2025年12月5日劇場公開。

