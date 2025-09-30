料理研究家・リュウジ氏（39）が28日に更新された「アンジャッシュ」の渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。日テレ出禁騒動について語った。

リュウジ氏は8月に放送された同局「踊る！さんま御殿」に出演したことを報告。渡部から「そもそもその前に日テレ出禁みたいなことがあったんであったんですよね？」と振られると「出禁は俺が思ってるだけ」と切り出した。

過去に同局「ヒルナンデス！」に不定期で出演していたリュウジ氏。裏番組のフジテレビ「ノンストップ」からオファーを受け、「俺が出でたのが月曜で、オファー受けたのが水曜だったから、いいのかなと思って。一応聞いたんです。『ヒルナンデス！』の担当ディレクターに」とし「出たら使えなくなっちゃう。そういう体制なので」と説明を受けたことを明かした。

しかしリュウジ氏は「レギュラーじゃないし、1カ月仕事ない時もあるから」と「ノンストップ」に出演。以降「一切お声が掛からなくなった」と告白した。その後、リュウジ氏がYouTubeの動画で話したことがネットニュースになり日テレ出禁騒動に発展したと説明した。

そして8月に「踊る！さんま御殿」に出演。「言っていいのか分からないんですけど」と前置きし「控室に『ヒルナンデス！』のディレクターが来て謝罪があった」と告白した。「体制があったってことは認めます。申し訳ないです。今もあります」と説明を受けたといい、オファーがあれば出演しますと伝えたが、結局それ以降も「呼ばれてないです」と笑った。