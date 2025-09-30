白物家電からコメ、飲料水にいたるまで、幅広い生活用品を手がけ、目下、急成長を遂げているのが「アイリスオーヤマ」である。グループ全体で約7800億円を売り上げており、その原動力がユーザー目線の創業者・大山健太郎会長（80）のアイデア商法だ。【大西康之/経済ジャーナリスト】

【写真を見る】家電だけじゃない！ 驚異の成長を見せる分野とは？

日本の家電が絶滅の危機に瀕している。日立製作所は昨年、家庭用エアコンの開発・製造からの撤退を発表した。日立は冷蔵庫や洗濯機などを作る子会社を売却する観測もある。8月に本社を東京都港区芝浦から川崎市に移した東芝は、2016年に白物家電事業を中国の美的集団（マイディアグループ）に売却しており、シャープは会社ごと台湾のホンハイ（鴻海精密工業）に買われた。

昨年はテレビの国内販売シェアで初めて中国勢が51％と過半に達した。滅びゆく恐竜さながら衰退の一途をたどる「日の丸家電」。都内の家電量販店で「新生活応援！」と銘打った冷蔵庫と洗濯機のセットの値段を見ると日本メーカーは8万円、中国メーカーは5万円。店員に話を聞くと「若い世代は迷わず中国メーカーを選ぶ」という。

絶滅寸前の「日の丸家電メーカー」を尻目に、強（したた）かに成長している会社がある。日用品から食品、家電までを手がけるメーカーのアイリスオーヤマ（本社・仙台市）だ。

1980年代に家庭用の収納ケースやペット用品といったプラスチック加工の日用品で成長したアイリスは、2010年にLED（発光ダイオード）照明事業に本格参入。その後、布団乾燥機、室内の空気を循環させて空調の効きを良くするサーキュレーターなどのヒット商品を連発し、自社ブランドの炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、エアコンから液晶テレビまで販売する「総合家電メーカー」に成長した。今や「日の丸家電」の中堅メーカーといっても過言ではない。

同社は非上場会社なので詳しい財務データは公表されていないが、グループの2024年度の売上高は7760億円。関係者によると「およそ6割が家電」というから家電の売上高は4600億円強になる。

パナソニックの白物家電事業を担う「くらしアプライアンス社」（24年度以降は本体のくらし事業部門に再編）の2023年度の売上高が8887億円。売却がうわさされている日立の白物家電子会社「日立グローバルライフソリューションズ」の売上高が3676億円（2025年3月期）で、アイリスの白物家電はその中間に位置している。

白物家電の全盛期を支えた日本人エンジニア

人気の秘密は「コスパ（コストパフォーマンス）」だ。ネットショップの「アイリスプラザ」をのぞくと、小型の冷蔵庫と洗濯機のセットは4万9800円。価格で中国勢と互角に渡り合っている。品質は折り紙つきである。何せ基本設計は三洋電機、シャープ、東芝などで白物家電の全盛期を支えた日本人エンジニアが担当しているからだ。

東日本大震災後、大手家電メーカーのリストラが相次いだ2013年、アイリスは大阪のど真ん中、心斎橋に大阪R＆Dセンターを設立した。三洋、シャープ、パナソニックなど関西系家電大手の白物家電エンジニアの受け皿になるためだ。2018年には東芝、日立など関東の大手電機メーカー元技術者を雇うため、港区浜松町に東京アンテナオフィスを設立した。東芝の本社やシャープの東京オフィスがあった浜松町だが、今「浜松町の家電メーカー」といえばアイリスなのだ。

この頃、アイリス家電の礎を作った歴戦の強者たちはすでにほとんどが会社を去ったが、「世界を席巻した日本の家電のDNAは当社の若いエンジニアたちが引き継いだ」。アイリスの実質的な創業者、現会長の大山健太郎氏（80）はそう言う。

大山氏の父、森佑（もりすけ）氏は東大阪でプラスチック製品の下請け加工をする「大山ブロー工業所」を経営していた。健太郎氏は大学に進むつもりだったが、森佑氏が42歳の時にガンで亡くなり、19歳で社長になる。

「ユーザー・イン」の考え方

生来のアイデアマンである健太郎氏は、会社を引き継いだ2年後、真珠の養殖に使うアコヤ貝を海中につるすためのガラス製のブイが割れやすくて養殖事業者が困っていることを聞きつけ、プラスチック製のブイを考案する。

これが大当たりして会社は大きくなったが、英国のモデル「ツイッギー」が着用した「ミニスカート」の大ブームで、フォーマルな洋装の必需品だった真珠の需要が減って苦境に立たされる。この時の経験で健太郎氏は「どれだけヒットしても、一つの商品に依存するのは危険だ」ということを学んだ。

ブイの次に目をつけたのが田植え機にセットする「育苗箱」だ。従来は木製で腐る弱点があったため、プラスチック製の育苗箱を作って全国の農家に売り込んだ。これが売れたため、米どころ東北の宮城県大河原町に工場を建設する。父から継いだときに500万円だった会社の売上高は7億6000万円にまで拡大した。

健太郎氏のアイデアの源は顧客や消費者の立場に立って困りごとを解決する「ユーザー・イン」の考え方にある（反対は作り手が作りたいものを作るプロダクト・アウト）。1980年代、高度経済成長を経て、庭付き一戸建てに住む人が増え始めると、プラスチック製のプランターやラティス（格子状の柵）を売り出し、取引先のホームセンターと組んで全国に「ガーデニング・ブーム」を巻き起こした。

余裕の生まれた世帯がペットを飼い始めるとプラスチック製の犬小屋に始まり、猫のトイレ、猫砂、ペットシーツで「ペット・ブーム」を支えた。タンスを置くスペースがない団地ブームが到来すると半透明の衣装ケースを考案し「探す収納」で一世を風靡した。

価格を先に決める

ホームセンターとのつながりを生かして発光ダイオード（LED）照明事業に参入したのが2009年。当時、パナソニックや東芝が作るLED照明は6000円前後で売られていたが、健太郎氏は「2500円で売れるモノを作れ」と号令し、中国・大連の主力工場で設計の見直しや内製化を進めて2500円のLED照明を発売した。

2500円という値付けの根拠は、家庭の電気料金。1日に5.5時間という平均的な使い方をすると、年間2800円、電気料金が安くなる。白熱電球は1個100円だが、LED照明に変えても「1年で元が取れる」と売り込んだ。LED照明の寿命は10年とされるので断然、お得だ。家電大手はあの手この手で新参者をつぶしにきたが、品質と価格でこれをはねのけ、国内の家庭用LED照明でトップシェアを獲得した。

通常のメーカーは製造原価＋販売管理費＋利幅＝小売価格と足し算で考えるが、アイリスの場合は小売価格−利幅−販売管理費＝製造原価と引き算で考える。市場の声に耳を傾けて、消費者が買ってくれそうな「値ごろ価格」を先に決め、製造原価を合わせるのだ。

「足し算だとエンジニアは余分な機能をいっぱい付けるので製造原価が上がってしまう。これがプロダクト・アウト。ユーザー・インのわれわれは消費者が値ごろだと感じる製品しか作らない」と健太郎氏は言う。

「今週の売り上げが来週のオーダー」

LED照明市場で新参のアイリスがパナソニックや東芝と火花を散らしていた2010年代の初め、筆者は健太郎氏の随行で大連工場を取材した。驚いたのが生産品目の数。アイリスのマザー工場である大連では、衣装ケースやLED照明から、後にコロナ禍で大注目を浴びることになる不織布のマスクまで実に1万点（現在は1万4000点）の製品を作っていた。

工場のバックヤードを通った時、うずたかく積まれた直径2〜3メートルの線材（針金状の鉄）のロールが目についた。「あれは何か」と尋ねると、健太郎氏が教えてくれた。

「細いやつは釘、太いやつはネジに加工する」

大連工場には部品の在庫がほとんどない。必要な時に必要な分だけの部材を自分たちで内製してしまうからだ。別の工場の裏には枯れ枝が山と積まれていた。チップにしたものを固めて圧縮し、小学校に納める机の天板を作るのだと聞き、恐れ入った。ビス1本から倉庫で使う棚まで内製化すると何が起きるか。

「外部調達が多いとコスト抑制が難しいが、自前で作れば最初に適切な店頭価格を設定し、さかのぼって生産コストを決めることができる」（健太郎氏）

プラスチックから鋼材、木材まであらゆる素材を自在に加工するアイリスの工場は、市場の要求に合わせて生産品目を自在に変化させていく。衰退が続く「日の丸家電」とアイリスの違いは、純然たる「メーカー」である家電大手に対し、アイリスが家具のニトリやアパレルのユニクロ（ファーストリテイリング）と同じ「メーカーベンダー」であることだ。健太郎氏は言う。

「ホームセンターやスーパーと直接取引しているので、POS（販売時点情報管理）で全国のトレンドが手に取るように分かる。アイリスでは『今週の売り上げが来週のオーダー』ですわ」

若手のプレゼンで商品化

アイデアマンの健太郎氏が率いてきたアイリスは顧客の声に耳を傾けながら、それをどんどん商品に変えていく。その原動力となっているのが、健太郎氏が社長になってからずっと続けている週に1度の「新商品開発会議（通称・プレゼン会議）」だ。

毎週月曜日に開かれるこの会議は、役員が一堂に会する経営会議とは大きく趣を異にする。健太郎氏の長男で現社長の晃弘氏（47）を筆頭とする経営陣、各部門長、企画担当、開発担当の幹部を前に若手がプレゼンする。1日の提案件数は50〜60件に及ぶ。

機能、デザイン、価格などあらゆる角度から提案を精査し、その場で晃弘氏が合否を決断する。会議には健太郎氏も参加するが、権限は晃弘氏に委譲しており、聞いているだけで口は挟まない。関係部門の担当者は全員がその場にいるので、社長が「Go」を出せば即、商品化だ。

「売上高に占める新商品売上高の割合を5割以上にする」

これが健太郎氏の時代に定めたアイリスの「黄金律」である。

「新商品」は「発売から3年以内の商品」と定義される。アイリスは衣装ケースから白物家電まで実に3万点の商品を取り扱っているが、その中身は毎年1000点ずつ入れ替わる。すさまじい新陳代謝だ。実際には売上高の6割が新商品で、スピードはさらに速い。

こうして消費者の声をカタチにした商品は工場で作られてから1日で売り場に並ぶ。メーカーベンダーを自負するアイリスの場合、すべての工場が物流機能を備えており「巨大な自動倉庫の中に工場がある」（健太郎氏）。北は北海道から南は九州の鳥栖工場まで、それぞれ半径300キロメートルを「1日配送圏」として、10カ所の「倉庫兼工場」で全国をカバーしているのだ。

ロボット開発も

メーカーベンダーの実力は、今年の「コメ不足」でも遺憾無く発揮された。政府が放出した備蓄米のうち1万トンを割り当てられるとトラックを仕立てて貯蔵場所にコメを引き取りに行き、自社工場で精米した後、自前の物流網で消費者の元に運んだ。多くの備蓄米が複雑な物流網の途中で目詰まりを起こす中、アイリスは割り当てられた1万トンを3カ月で売り切った。

家電大手をはじめとする大手製造業のプレゼン会議は多くて月に1回。それを毎週開くのは「聞いて決めるわれわれの方も大変」（健太郎氏）だが、新陳代謝は4倍速になる。アイデアを出す社員の平均年齢は大手の45歳に対し、アイリスは31歳。小売りの現場に近い若い社員たちが生活者の視点でどんどんアイデアを出し、晃弘氏ら経営陣がそれを即断即決していく。

すさまじいスピードの新陳代謝で体の細胞を入れ替えながら、時代のニーズに合う形に姿を変えていく。代謝が遅く、自らを変えられなかった恐竜は絶滅し、生き延びたのは自らを変化させて環境に適応した哺乳類だった。

今、日本の製造業を悩ませているトランプ関税にも、哺乳類のアイリスは瞬時に適応する。関税が上がる製品は中国や日本の工場から、米国の4工場に生産を移して収益を確保する。こうして刻々と変化する世界経済の動向についていく。すでにアイリスが売上高8000億円近い大企業であることを考えれば、その敏捷性は特筆すべきものだ。

健太郎氏が晃弘氏に社長の座を譲ったのは2018年。晃弘氏は「新商品比率5割以上」など健太郎氏の路線を踏襲しつつ、M＆Aや外部企業との連携など、父親の代にはなかった経営に取り組み、社長就任時に4500億円だったグループの売上高を7年で8000億円近くにまで増やした。

2020年にはソフトバンクグループのロボット開発会社と提携して法人向けの清掃ロボット事業に参入。これまでに6000社が導入した。2023年には東京大学発のロボット開発ベンチャー、スマイルロボティクスの全株式を取得し、独自のロボット開発にも乗り出している。

日々の経営を晃弘氏に委ねた健太郎氏が目下、会長としてエネルギーを注いでいるのが「コメと水」。これらの事業を健太郎氏は「ジャパン・ソリューション」と呼ぶ。

東日本大震災の経験から

これまで書いてきたように、アイリスは生活の困りごとをアイデアで解決する「ホーム・ソリューション」で成長してきた。2011年の東日本大震災の時、健太郎氏はレジも動かなくなったグループのホームセンター「ダイシン」で、生活用品を売り続け、宮城県気仙沼市では1人当たり10リットルの灯油を無償提供した。復興支援のため地元・宮城の農業生産法人と組んで農業事業に参入。精米事業もスタートした。

東大阪が発祥の地で、1970年代から仙台に工場を構えるアイリスのトップである健太郎氏は、1978年の宮城県沖地震、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災をすべて「当事者」として経験している。

「だいたい15年おきですからね。いつ次が来てもおかしくない」

「国家の危機」を見据えて健太郎氏が打ち出した経営方針が「ジャパン・ソリューション」だ。自然災害、人手不足、高齢化など日本が抱えるさまざまな社会問題をアイデアで解決する会社になろう、という思いが込められている。

急激に売れ始めた「パックご飯」

健太郎氏の思いとは裏腹に、東日本大震災後に参入したコメ事業は苦戦が続き、10年近く赤字が続いた。規制や独特の商習慣に守られたコメ事業の壁は厚かった。

「コメは生鮮品」「この料理にはこのコメと、品種を使い分ける時代が来る」という健太郎氏のアイデアで、数百グラムの食べきりサイズのコメや、品種に合わせて炊き分ける炊飯器などを開発したが、大ヒットとはならなかった。

苦戦続きのコメ事業に突破口が見え始めたのはこの数年だ。コメを炊くのが面倒という家庭が増え、「簡単、便利、おいしい」をうたうアイリスの「パックごはん」が急激に売れ始めたのだ。

コメ事業に参入してから10年の経験を生かし、アイリスの「パックごはん」生産ラインはコメの保管、精米、梱包をすべて15度以下で行う「低温製法」を採用している。トレーやラベルは得意の内製化で価格を抑えた。

2014年、宮城県亘理町に80億円をかけて建設した巨大精米工場がフル稼働しており、2024年には「日本食ブーム」に乗って、米国や東南アジアへの輸出も開始した。「2026年中にも、老舗のパックごはんメーカーを抜いてトップシェアを獲得するかもしれない」と業界関係者はその急成長ぶりに驚く。

飲料水事業も軌道に乗り始めた。2023年、佐賀県鳥栖市に50億円を投資してパックごはん工場を建設したアイリスは、同じ敷地に70億円を投じて炭酸水の生産ラインを併設した。同年には静岡県裾野市のトヨタ紡織の工場を取得。300億円を投資して新たに井戸を掘り、飲料水と炭酸水の生産ラインを設けた。24年には緑茶飲料の生産ラインも増設している。

強みはオーナー経営で非上場

炭酸水やお茶の市場は日本の老舗メーカーや外資がひしめく激戦区だが、ペットボトルやラベルを内製し独自の販売ルートを持つアイリスは、LED照明の時と同じように、その圧倒的なコスト競争力で着実にシェアを高めている。健太郎氏は言う。

「アイリスの強みはオーナー経営で非上場であること。上場したら会社の利益は株主のもので、ステークホルダーのために経営しなくてはならない。重要な意思決定は株主総会での承認が必要なので時間もかかる」

「東日本大震災で日本の東半分がやられた時、私はすぐさま大連（中国）に飛んで増産の号令をかけた。コロナの時も、どこよりも早くマスクを増産して消費者に届けた。経営判断に必要な情報は常に売り場から上がってきて、それらのデータを基に事業計画を立てているのは20代の社員です」

近く到来が予想される南海トラフ地震や首都直下型地震で被災者を救うのは、アイリスの「コメと水」かもしれない。「失われた30年」からいまだ立ち直れない電機大手は動脈硬化を起こした恐竜さながら。軽やかに環境に適応するアイリスは、今も4倍速で進化を続けている。

大西康之（おおにしやすゆき）

経済ジャーナリスト。1965年生まれ。愛知県出身。88年、早稲田大学法学部卒業、日本経済新聞社入社。98年、欧州総局（ロンドン）、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員を経て2016年に独立。著書に『ロケット・ササキ ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正』『流山がすごい』『起業の天才！ 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』『最後の海賊 楽天・三木谷浩史はなぜ嫌われるのか』など多数。

「週刊新潮」2025年9月25日号 掲載