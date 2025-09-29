松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月1日午後3時から、「雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売する。

北の大地ですくすく育った国産豚は、一味も二味も違ったおいしさだとか。この国産豚を「丸太ヒレ」で楽しめる。希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出し、サクッと香ばしく仕上げた。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の旨味は、国産豚ならではの逸品だとか。



「国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食」

一頭一頭愛をこめて育てられたこの豚を、広く人々に食べてもらうべく、求めやすい価格で提供する。好みに合わせて紅塩や卓上ソースで、“極上のひと口”を楽しめる。この機会にぜひ、国産雪国育ち丸太ヒレを賞味してほしい考え。

［小売価格］

国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1090円

鬼おろしポン酢国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1190円

ダブル国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1890円

ロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1390円

国産雪国育ち丸太ヒレかつ丼：1090円

国産雪国育ち丸太ヒレかつ単品：850円

（すべて税込）

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］10月1日（水）

