松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」で日本ハムとコラボした「雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月1日午後3時から、「雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売する。
北の大地ですくすく育った国産豚は、一味も二味も違ったおいしさだとか。この国産豚を「丸太ヒレ」で楽しめる。希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出し、サクッと香ばしく仕上げた。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の旨味は、国産豚ならではの逸品だとか。
一頭一頭愛をこめて育てられたこの豚を、広く人々に食べてもらうべく、求めやすい価格で提供する。好みに合わせて紅塩や卓上ソースで、“極上のひと口”を楽しめる。この機会にぜひ、国産雪国育ち丸太ヒレを賞味してほしい考え。
［小売価格］
国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1090円
鬼おろしポン酢国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1190円
ダブル国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1890円
ロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食：1390円
国産雪国育ち丸太ヒレかつ丼：1090円
国産雪国育ち丸太ヒレかつ単品：850円
（すべて税込）
※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要
［発売日］10月1日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp