¥¤¥ó¥É ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÀ¯ÅÞ½¸²ñ¤Ë»Ù»ý¼Ô¤é»¦Åþ »Ò¤É¤â8¿Í´Þ¤à36¿Í¤¬»àË´¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ¤Î½¸²ñ¤ÇµÍ¤á¤«¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¡¢36¿Í¤¬»àË´¤·¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½¸²ñ¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¿Í¡¹¡Ê¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥ÉÆîÉô¥¿¥ß¥ë¥Ê¥É½£¤Ç27Æü¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿ÃÏ¸µÀ¯ÅÞ¤Î½¸²ñ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¿Í¡¹¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í¤¬»àË´¤·¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à¼Ô¤Î¤¦¤Á8¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤¬±éÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿ôÀé¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ã¥¤»á¤ÏÍèÇ¯½éÆ¬¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½£Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áªµó±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë