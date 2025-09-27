「古いタオル」は捨てずに活用が正解。60代、家計に優しいウエス掃除で家じゅうすっきり
「家に眠っている古いタオルは、工夫次第で日々の掃除に大活躍します」。そう語るのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、古タオルを切ってウエスにして使いきる掃除アイデアを教えていただきました。
眠っている古タオルを掃除に活用
もう使わなくなったタオルは、ちょっと縫い直せば万能ぞうきんに。カットして使えば、ちょこっとふきにも便利です。新品を買うよりもやわらかく吸水性があるので、掃除の頼れる相棒になっています。
1：「台所の油汚れ」をサッとひとふき
コンロ回りやレンジフードのベタつき汚れには古タオルが便利。気軽に使い捨てできるので、ためらわずにふき取れます。掃除のハードルが下がり、台所の清潔感が高まっていると感じています。
2：「サッシ」や「細かい隙間掃除」にぴったり
古タオルを細く切り、割り箸の先にクルクルと巻きつけます。ゴムで軽くとめればズレにくく、即席の掃除道具に早変わり。
●すき間をふく
サッシの溝や家具のすき間に差し込んで、ゴシゴシと動かすだけ。布が汚れをしっかりからめ取ってくれるので、専用ブラシがなくてもすっきりきれいになります。
3：「床」のちょこっとふきも古タオルで
床に水をこぼしたときや、ふとホコリが気になったとき、手に取りやすい場所に古タオルがあるとすぐに対応できます。ぞうきんをわざわざ用意する手間がなく、気づいた瞬間にサッとふけるのが魅力。
小さく切って数枚用意しておけば、使い捨て感覚で清潔に使え、床掃除のハードルがぐんと下がりました。
4：「靴みがき」に使ってピカピカに
外出前後に靴を古タオルでサッとひとふきするだけで、見た目の印象はぐっと変わります。革靴の乾ぶきのほか、スニーカーの泥やホコリ落としにも使え、気軽に洗って処分できるのも魅力。
5：「水回りのふき掃除」に便利
洗面台やお風呂場の鏡など、水滴が気になる場所も古タオルで水ぶき＆乾ぶき。やわらかい布地がなじみやすく、ピカッと透明感が戻ります。さっととれる場所に何枚かストックしておけばすぐに掃除ができて、水回りがすっきり快適に。
6：しっかり汚れを落としたい「トイレ掃除」に
トイレの床や便器回りのふき掃除にも便利。古タオルに水ぶきや除菌スプレーを吹きかけ、汚れをしっかりふき取っています。
気になる汚れに使ったあとは洗わずに処分。雑菌が心配な場所だからこそ、洗って繰り返すよりも使い捨ての方が安心で衛生的。専用品を買わずに家にあるものでまかなえるのも、暮らしに優しいポイントです。
買わずに始められるエコ掃除
古タオルを掃除に使うことで、「捨てる前にひと働きさせる」知恵が生まれます。新しい掃除グッズを買わなくても、家の中の気になる汚れをすぐに解決できるのは大きな魅力。
環境にも家計にも優しい古タオル活用術で、暮らしに小さな達成感と気持ちよさを加えてみませんか。