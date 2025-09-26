『名古屋スヌーピーフェスティバル』に名古屋モチーフの限定アイテム登場！
10月2日（木）〜10月14日（火）、名古屋タカシマヤの10階 催会場にて、「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 -POP＆SURPRISE-」 が開催される。名古屋モチーフのイベント限定品など注目のアイテムが登場する。
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
誕生75周年を迎えるコミック『PEANUTS』の、スヌーピーをはじめとした人気キャラクターの可愛いグッズが揃う催事「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 -POP＆SURPRISE-」が開催される。
今年は「POP＆SURPRISE」をテーマに、心がはずむ75周年記念デザインや、金のしゃちほこや天むすなど名古屋モチーフのイベント限定品など注目アイテムが豊富に揃う。
またピーナッツ カフェやピーナッツ ホテル、スヌーピー茶屋、ウッドストックネストなどスヌーピーの世界に浸れるスポットでも人気グッズが販売される。
また、スヌーピーとの写真撮影が一緒にできるグリーティングイベントが10月12日（日）の1日限定で開催される。
名古屋でスヌーピーを堪能しよう。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
