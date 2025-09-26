YouTubeが、新しいサブスクプラン「YouTube Premium Lite」を発表しました。名前の通り、有料プランのPremiumをライトにした内容で、動画広告のみをカットするという割り切ったプラン。月額780円です。

YouTube Premium Liteとは？

YouTubeを無料ユーザーで見る時、動画視聴時にあれこれ動画が再生されます。この動画をカットしてしまうのがYouTube Premium Liteプラン。新たな有料プランです。

スマホ、パソコン、テレビとさまざまなプラットフォームに対応しているものの、広告全カットではないのがミソです。たとえば、音楽コンテンツやショート、検索結果画面やYouTubeのウェブサイト内の広告は非表示にはできません。あくまでメイン動画の広告のみをカット。

ライトじゃない方のYouTube Premiumは、広告なしで動画を見られるうえに、オフライン再生が可能。最強なのはバックグランド再生ができるところです。また、音楽に特化したYouTube Music Premiumも利用可能。

YouTube Premiumは月額1,280円。Liteは780円。500円の差があります。Premiumの機能すべては使いきれない、YouTubeはネット環境下でテレビのかわりに視てる、みたいな人にとっては、Liteはかなりお得なプランです。（ただし、Premiumは学割が780円なので、学生ならPremium一択なんだよね。）

YouTube Premium Liteは、現時点ではあくまで試験的提供。今日（9/26）から順次スタートで、今後数週間以内に利用ができるようになるとのこと。

