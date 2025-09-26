かわいいが大渋滞☆リラックマ・たれぱんだ・すみっコたちが「ローソン」に大集合！
サンエックスのキャラクターたちが大集合した、『サンエックスキャラクターズ』ローソンキャンペーンが開催！ かわいいだらけの描き下ろしグッズを手に入れよう。
☆オリジナルグッズなどのデザインイメージをチェック！（写真30点）＞＞＞
2025年9月30日（火）から一部店舗・ローソンストア100除く、全国のローソン店舗にて、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの「サンエックスキャラクターズ」のキャンペーンが実施される。
本キャンペーンでは対象商品をお買い上げいただくと先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズなどが登場する。
先着・数量限定でもらえる「オリジナルクリアシート」は全4種類。
2025年9月30日（火）7：00〜10月13日（月）までのキャンペーン期間中、対象のお菓子を2点ご購入いただけると1枚プレゼントされる。
そしてローソン・@Loppi・HMVにて、数量限定のオリジナルグッズも登場。
ラインナップは、「エコバッグ」「ミニアクリルスタンド」で、店頭販売は2025年9月30日（火）〜商品がなくなり次第終了となる。
@Loppi・HMVでの予約販売アイテムも登場。
牛さん風の衣装を着た「てのりぬいぐるみセット（ねこ・とかげ）」やてのりぬいぐるみや小物が入る、持ち運び可能な「ミルク瓶型ポーチ」、お好きなドリンクを可愛らしく楽しめる「マグカップ＆アクリルコースターセット（全3種）」、各種キャラクターがデザインされた日常使いにもインテリアにも使える「プレート2枚セット（全3種）」がラインナップ。
「エコバッグ」「ミニアクリルスタンド」などローソン・＠Loppi・HMVオリジナル商品は@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて2025年9月30日（火）10：00〜11月4日（火） 23：30の期間で予約受け付けも可能だ。
また、期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン（@akiko_lawson）」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンサンエックス」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名様に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントされるSNSキャンペーンも開催！
キャンペーン期間は2025年9月30日（火）ポスト後〜10月6日（月）までとなっている。
コピー機ではオリジナルステッカーもお取り扱いされる。
L判、2L判の2タイプ各全14種のサンエックスキャラクターたちの可愛いイラストがデザインされている。
PCやスマホなどのデコレーションにおすすめです♪
サンエックスの人気キャラクターまみれのローソンキャンペーンをお見逃しなく！
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
☆オリジナルグッズなどのデザインイメージをチェック！（写真30点）＞＞＞
2025年9月30日（火）から一部店舗・ローソンストア100除く、全国のローソン店舗にて、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの「サンエックスキャラクターズ」のキャンペーンが実施される。
本キャンペーンでは対象商品をお買い上げいただくと先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズなどが登場する。
2025年9月30日（火）7：00〜10月13日（月）までのキャンペーン期間中、対象のお菓子を2点ご購入いただけると1枚プレゼントされる。
そしてローソン・@Loppi・HMVにて、数量限定のオリジナルグッズも登場。
ラインナップは、「エコバッグ」「ミニアクリルスタンド」で、店頭販売は2025年9月30日（火）〜商品がなくなり次第終了となる。
@Loppi・HMVでの予約販売アイテムも登場。
牛さん風の衣装を着た「てのりぬいぐるみセット（ねこ・とかげ）」やてのりぬいぐるみや小物が入る、持ち運び可能な「ミルク瓶型ポーチ」、お好きなドリンクを可愛らしく楽しめる「マグカップ＆アクリルコースターセット（全3種）」、各種キャラクターがデザインされた日常使いにもインテリアにも使える「プレート2枚セット（全3種）」がラインナップ。
「エコバッグ」「ミニアクリルスタンド」などローソン・＠Loppi・HMVオリジナル商品は@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて2025年9月30日（火）10：00〜11月4日（火） 23：30の期間で予約受け付けも可能だ。
また、期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン（@akiko_lawson）」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンサンエックス」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名様に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントされるSNSキャンペーンも開催！
キャンペーン期間は2025年9月30日（火）ポスト後〜10月6日（月）までとなっている。
コピー機ではオリジナルステッカーもお取り扱いされる。
L判、2L判の2タイプ各全14種のサンエックスキャラクターたちの可愛いイラストがデザインされている。
PCやスマホなどのデコレーションにおすすめです♪
サンエックスの人気キャラクターまみれのローソンキャンペーンをお見逃しなく！
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.