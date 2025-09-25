話題の新店9軒をまとめて紹介！「ランディーズドーナツ」の2号店から、100％国産和牛パティのハンバーガー専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ウルフギャング・ステーキハウス 高輪店（東京・高輪ゲートウェイ）

2025年9月、JR高輪ゲートウェイ駅改札から徒歩約1分の商業施設「ニュウマン高輪」に「ウルフギャング・ステーキハウス 高輪店」がオープンしました。店舗を構えるのは、同施設「LUFTBAUM（ルフトバウム）」内、地上約150mの高さに位置する最上階の29階です。

ウルフギャング・ステーキハウス 高輪店 写真：お店から

2. 銀座 炎 田むら（東京・東銀座）

＜店舗情報＞◆ウルフギャング ステーキハウス 高輪店住所 : 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29FTEL : 050-5596-6203

2025年8月、東銀座駅から徒歩3分の場所に、日本料理店「銀座 炎 田むら」が誕生しました。テーマは「薪×炭×ゆらぎ」。伝統的な技法と現代的な感性を融合させた、唯一無二の日本料理を味わえます。

銀座 炎 田むら 写真：お店から

3. 学芸大学 つきかげ（東京・学芸大学）

＜店舗情報＞◆銀座 炎 田むら住所 : 東京都中央区銀座6-12-12 サクラマークスGINZA612 10FTEL : 050-5456-6400

2025年7月、学芸大学駅から徒歩2分という好立地に、焼酎と地鶏を中心とした炭火焼き料理を楽しめる「学芸大学 つきかげ」がオープンしました。同じく学芸大学エリアで人気を集める居酒屋「ひとひら」の姉妹店として誕生した注目の一軒です。

学芸大学 つきかげ 写真：お店から

4. ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店（東京・新宿）

＜店舗情報＞◆学芸大学 つきかげ住所 : 東京都目黒区鷹番3-3-10 メゾンドイトー 101TEL : 090-4221-0702

2025年9月、JR新宿駅改札内のエキナカ商業施設「EATo LUMINE（イイトルミネ）」内に「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」がオープンしました。国内初のテイクアウト専門店となる新宿店では、デザイン豊富な40種類以上のドーナツが並びます。

Randy’s Donuts 新宿イイトルミネ店 写真：お店から

5. 焼鳥 佐田十郎 六本木（東京・六本木）

＜店舗情報＞◆Randy’s Donuts 新宿イイトルミネ店住所 : 東京都新宿区新宿3-38 EATo LUMINE JR新宿駅B1F 改札内（西改札方面）TEL : 不明の為情報お待ちしております

東京・麻布十番や広尾、中目黒と、大人の集う街で焼き鳥専門店を展開してきた「焼鳥 佐田十郎」が六本木店をオープン。2025年8月、都営大江戸線・東京メトロ日比谷線 六本木駅から閻魔坂方面へ4分ほど歩いた場所に新店舗を構えました。

焼鳥 佐田十郎 六本木 写真：お店から

6. JÉRÔME KISSA CAFÉ（東京・新富町）

＜店舗情報＞◆佐田十郎 六本木住所 : 東京都港区六本木3-8-7 茂海ビル 1FTEL : 050-1722-5755

2025年8月、新富町駅から徒歩1分という好立地に、モダン・スパニッシュの先駆けであり、世界で活躍するJérôme Quilbeuf（ジェローム・キルボフ）氏が手掛けるカフェ「JÉRÔME KISSA CAFÉ」がオープンしました。

JÉRÔME KISSA CAFÉ 出典：cookieojisan_幸食倶楽部さん

7. Burger Revolution Tokyo 六本木テラス店（東京・六本木）

＜店舗情報＞◆JÉRÔME KISSA CAFÉ住所 : 東京都中央区新富2-13-7 タイセイシティマンションTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年8月、六本木駅7番出口から徒歩約1分のところに、ハンバーガー専門店「Burger Revolution Tokyo 六本木テラス店」がオープンしました。「和牛を世界中の人に味わってほしい」というコンセプトのもと、100％国産和牛パティを使用したハンバーガーを提供しています。

Burger Revolution Tokyo 六本木テラス店 写真：お店から

8. チクパルベーグル（東京・初台）

＜店舗情報＞◆Burger Revolution Tokyo 六本木テラス店住所 : 東京都港区六本木4-12-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年8月、初台駅から徒歩7分ほどの場所に、食感のバリエーションが魅力のベーグル専門店「チクパルベーグル」が誕生しました。

チクパルベーグル 出典：spica☆kirariさん

9. SOLIMONE（東京・麻布十番）

＜店舗情報＞◆チクパルベーグル住所 : 東京都新宿区西新宿4-41-10 103TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年7月、麻布十番駅から徒歩3分ほどの場所に新たなランチスポット「SOLIMONE（ソリモーネ）」がオープンしました。

SOLIMONE 写真：お店から

＜店舗情報＞◆SOLIMONE住所 : 東京都港区麻布十番3-5-4 フレーミー麻布十番 2FTEL : 080-4344-0643

