「龍が如く」キャラと結婚式！？さらには葬儀まで……20周年記念「冠婚葬祭展」が東京・大阪で開催へ

セガは「龍が如く」シリーズ20周年を記念し、初の大型展示会「20周年記念『龍が如く』冠婚葬祭展」を開催すると発表しました。

舞台は東京・渋谷と大阪・南港。会期中は“冠婚葬祭”をテーマにした前代未聞の企画が展開されます。

■ 「婚」コーナーで憧れのキャラと結婚式

展示会の目玉のひとつが、まさかのキャラクターとの結婚式体験。これまで多くの人々を魅了してきた「龍が如く」のキャラたちと、純白の誓いを交わすことができるのです。

ウエディングフォトを撮るかのように、思い焦がれたキャラクターと晴れの日を共有できる……ファンにとっては夢のような企画といえるでしょう。

■ 「葬」コーナーでは話題の“葬儀体験”が再び

さらに衝撃的なのが「葬」コーナー。2023年に開催された「散った男たち展」で好評を博したキャラクターの葬儀体験が、パワーアップして帰ってきます。

仁義を貫いて散った男たちに思いを馳せながら、プレイヤーがその場に立ち会うかのような臨場感を味わえる展示です。まさに「龍が如く」ならではの“ぶっ飛んだ追悼”といえるでしょう。

■ もちろん「冠」と「祭」も充実

展示会は「冠婚葬祭」をテーマにした4つのエリアで構成。「冠」では20周年の歴史やキャラクター紹介、開発秘話を公開。「祭」では熱き漢たちと紡いだ想いの証として盃を交わしたり、名場面を再現したフォトスポットで写真撮影を楽しむことができます。

加えて、秘蔵資料やオリジナルグッズも多数用意されるとのこと。シリーズを彩ってきた熱き漢たちの物語を、見て・触れて・体感できる空間となっています。

「冠婚葬祭展」は、東京会場が2025年11月28日から12月22日まで「渋谷 BEAM 4F」（東京都渋谷区）にて、大阪会場が2026年2月6日から2月24日まで「大阪南港 ATC Gallery」（大阪市住之江区）にて開催予定で、現在東京会場チケットが販売中。入場特典として、ミニ色紙（ランダム）が来場者に配布されます。

結婚式から葬儀まで。人生のすべてを「龍が如く」で体験してしまうという“常識破り”の展示会。「20年分の愛と狂気」が詰め込まれた空間で、シリーズファンはもちろん、未プレイの人も一度は足を運んでみたくなる内容になりそうです。

