『BOYS II PLANET』セミファイナルに進出した参加者の巨大ビジュアル広告が、東京・渋谷に掲出されている。

【映像】ボイプラ2の参加者たち

Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』は、ABEMAで日韓同時・国内独占無料放送した、シーズン1の『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言える『Girls Planet 999：少女祭典』や、『I-LAND』、『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクト。『BOYS II PLANET』では、KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの参加者たちが合流。第8話では「第2回生存者発表式」にてセミファイナルに進出する24名の参加者の発表に相次いで、先週放送された第10話の「第3回生存者発表式」では、ファイナリストとなる16名が発表され、注目を集めている。

そして今週9月22日（月）から「第2回生存者発表式」にてセミファイナリストとして『BOYS II PLANET』に生存した参加者の巨大ビジュアル広告を掲出開始。掲出場所は東急田園都市の渋谷駅B1 A0・A1出口方面にある道玄坂キラキラ☆ボードA。SNSでは早くも写真付きで続々と投稿されており「幸せ空間でめちゃくちゃ楽しかった！」「渋谷地下通路が神通路！」「すごいボリューム！圧巻！！」など反響が集まっている。さらに、サーティワンアイスクリーム渋谷店の上にあるKEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールには、ファイナリスト16名のビジュアルを使用した映像が放映されていますので、ぜひこちらもチェックしてみてほしい。

そしてデビューメンバーが決定する第11話は、今週9月25日（木）夜8時より、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料生放送される。

＜掲出面＞

▼MAP

・KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール

掲載期間：9月28日（日）まで

・東急田園都市線 渋谷駅B1 A0・A1出口方面 道玄坂キラキラ☆ボードA

掲載期間：9月28日（日）まで

※通行する方の邪魔にならないようにご撮影ください

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください