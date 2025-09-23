高橋克典、ジムで息子と遭遇「おいおい何kgあげてる!?」
俳優の高橋克典が22日までに、オフィシャルブログを更新。
ジムで偶然16歳の息子と出会い、トレーニングに励む姿に驚いた様子を伝え、ファンから反響を呼んでいる。
20日、高橋は「ふらっと」と題してブログを更新すると、ジムに出かけた際の出来事を報告。「ジムに行ったら、一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」と切り出し、「アイツもビックリ」と息子と偶然鉢合わせしたことを明かした。
さらに「おいおい何キロあげてる！？」とつづり、マシンで本格的にトレーニングに励む息子の姿とともに驚きと誇らしげな気持ちを交えながら息子の成長ぶりに触れ、「頑張ってるな」とコメントした。
また同日夜、「おやすみにゃさい」と題してブログを更新。「マレフィセントが怖すぎて振り向いた顔」とユーモアたっぷりなコメントを添えながら、愛猫・ミルリィの姿を公開し、「今日はどんな1日でした？」とファンに問いかけながら、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「親子で、楽しい、時間や〜〜」「逞しくなりましたね！」「お父さんに良く似てます」「後ろ姿が克典さんにそっくり」「華奢な体型なのに筋力が凄い」「二人とも頑張れ」「たくましくなった姿にしみじみ喜びを感じますね」「すごい、仲良し」「CK君のストイックな練習は凄い」「親子で偉い〜」「嬉しい鉢合わせ」や、「距離だんだん近いてる」「仲良し最高」「驚いた顔してますねっ」「いつも可愛い」「こんなお顔されたら抱きしめちゃいますよね」「ビックリしたお顔がとっても可愛いなぁ」「めちゃ可愛いにゃん」などの声が寄せられている。
